10 вещей, которые нужно сделать в Плесе

-
Встретить рассвет на горе Свободы
Отсюда открывается вид на канонический плесский пейзаж, самый растиражированный и все равно захватывающий: Волга с плывущими по ней баржами, маленькие аккуратные домики и ни одной детали, которая намекнула бы, что вы уже в XXI веке, а не в XVIII, например.
-
На Петропавловской горе почувствовать себя Левитаном
Самая известная “плесская” картина Левитана – “Над вечным покоем”. На самом деле той точки, с которой художник рисовал церковь над Волгой, просто не существует (есть версия, что художник совместил в одном полотне два вида – Петропавловской горы в Плёсе и озера Удомля в Тверской губернии). И самой церкви тоже уже нет — она сгорела в 1903 году. Только в 1982 году сюда перевезли аналогичную деревянную церковь, а также частично восстановили кладбище при ней. Но вид все равно умопомрачительный.
-
Спустившись с горы, зайти в Музей Левитана
Вот тут все будет подлинным, включая интерьеры комнаты, в которой жил художник. Сравнить левитановские пейзажи с работами других художников, также искавших вдохновение в Плёсе, можно в расположенном неподалеку Музее пейзажа.
-
Прокатиться по Волге на легком катере
В сезон — с середины мая до середины сентября — можно обратиться к любому мужику, сидящему в пришвартованной у берега лодке. Прогулка будет стоить от 300 до 500 рублей с пассажира — в зависимости от вида лодки и жадности владельца. За эти деньги вам покажут красоты Плёса с воды и бонусом расположенную неподалеку дачу Дмитрия Медведева (дом у него там красивый).
-
Прогуляться по набережной
Сделайте фото на фоне Волги, в рамке картины с видом на Волгу, возле скульптуры плесской дачницы, на фоне памятника Левитану, у дебаркадера, у памятника кошке… А потом пройдите в обратном направлении, рассматривая фасады домов и внимательно читая надписи: в этом останавливался Дмитрий Медведев, а тот удостоил посещением Майкл Кентский, близкий родственник английской королевы.
-
Свернуть с набережной в глубь города
Это нужно сделать, чтобы увидеть Плес таким, какой он есть на самом деле: уютным и непафосным. С булыжными мостовыми, резными наличниками, цветочными клумбами и отъевшимися котами. Осенью в урожайный год возле домов будут стоять коробки с яблоками, грушами и надписями “Пожалуйста, угощайтесь”.
-
Проголодаться и обалдеть от цен
Близость к даче премьера сыграла свою роль: в Плесе много москвичей и цены, соответственно, норовят догнать и перегнать столичные. Так, в гостевом доме “Частный визит” – где, говорят, Дмитрий Медведев однажды изволил откушать – комплексный обед из салата, супа, горячего и пирожков обойдется сейчас в 3 тысячи рублей с человека. В ресторане попроще тоже придется выложить минимум тысячу. Бюджетный вариант: стаканчик “американо” и пара пирожков — 200-250 рублей.
-
Купить копченого леща
Правильный лещ с утра выловлен в Волге и тотчас же закопчен на ольховой стружке, имеет цвет красного золота и умопомрачительный запах. Раньше леща коптили и продавали местные жители, однако потом их прибрали к ногтю с целью цивилизованной торговли. Так что теперь основная масса продающейся в Плёсе рыбы поймана и приготовлена неизвестно кем. Найти местных торговцев — квест, победа в котором оправдывает потраченное время.
-
Пройтись по Калашному ряду в поисках сувениров
Копченых лещей на всех друзей не напасешься. А в Калашном ряду — изобилие всякого мелкого товара на все случаи жизни: от магнитов до авторской керамики, от украшений до постельного белья.
-
Пообещать себе вернуться
А как же иначе? Ведь надо непременно посмотреть на Плес, когда приходит золотая осень или падает снег.
Марина Сычёва
Фото автора
Обсуждение