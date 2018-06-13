10 вещей, которые нужно сделать в Плесе

Самая известная “плесская” картина Левитана – “Над вечным покоем”. На самом деле той точки, с которой художник рисовал церковь над Волгой, просто не существует (есть версия, что художник совместил в одном полотне два вида – Петропавловской горы в Плёсе и озера Удомля в Тверской губернии). И самой церкви тоже уже нет — она сгорела в 1903 году. Только в 1982 году сюда перевезли аналогичную деревянную церковь, а также частично восстановили кладбище при ней. Но вид все равно умопомрачительный.