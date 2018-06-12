Летнее чтение: 10 отличных книг для вашего ребенка

Жан-Клод Мурлева – “Дитя Океан”

Возраст: 9+

Семеро братьев сбегают из дома от родителей, ведь те за тяжелой работой и борьбой с бедностью забыли, что такое любовь к собственным детям. Автор рассказывает историю каждого ребенка – с его переживаниями, страхами и моментами счастья.

Хотя на книге и стоит пометка “9+”, это книга не для маленьких – она станет отличным подарком и для школьника средних классов.