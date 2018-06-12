Летнее чтение: 10 отличных книг для вашего ребенка

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Читать не вредно, вредно не читать!
Начались летние каникулы, и каждый школьник получил от своих учителей внушительный список книг для летнего чтения. Мы же решили составить свой – из литературных новинок, которые простым и понятным языком говорят с детьми и подростками о важном. Помогла нам в этом библиотекарь по образованию и директор одного из книжных магазинов Владимира Лариса Митина.
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Настоящая семейная сага
Александра Литвина, Анна Десницкая – “История старой квартиры”
Возраст: 6+
Действие книги начинается в октябре 1902 года, когда семья главных героев въезжает в новую квартиру. В дальнейшем персонажи пройдут через самые тяжелые события отечественной истории: революции и войны, репрессии и индустриализацию. И каждое из событий непосредственно отражается на жизни героев. Отдельно стоит сказать об иллюстрациях Анны Десницкой – “Историю старой квартиры” интересно не только читать, но и рассматривать. Если вас заинтересует “История”, то можно найти и другие книги, иллюстрированные Анной: “Метро на земле и под землей” и “Два трамвая”.
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"Отцы и дети" на новый лад
Жан-Клод Мурлева – “Дитя Океан”
Возраст: 9+
Семеро братьев сбегают из дома от родителей, ведь те за тяжелой работой и борьбой с бедностью забыли, что такое любовь к собственным детям. Автор рассказывает историю каждого ребенка – с его переживаниями, страхами и моментами счастья.
Хотя на книге и стоит пометка “9+”, это книга не для маленьких – она станет отличным подарком и для школьника средних классов.
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Не стреляй!
Евгений Рудашевский – “Ворон”
Возраст: 12+
Четырнадцатилетний подросток Дима всегда мечтал поохотиться по-настоящему. Он спал и видел, как нажимает на курок. И вот, наконец, он отправляется на охоту в мужской компании в настоящую тайгу. Вот только охота оказывается далеко не таким очаровательным развлечением, как мечталось Диме.
Если вы выбираете книгу для мальчика, то это хороший вариант. Она учит принимать решения без оглядки на чужое мнение.
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Побег через границу
Дорит Линке – “По ту сторону синей границы”
Возраст: 12+
Идет 1989 год. Подростки Ханна и Андреас собираются совершить побег из ГДР в ФРГ. На пути к мечте их ждут серьезные испытания. Это книга о противостоянии человека и государства, о стремлении к свободе. Правда, возможно, для начала вам придется рассказать ребенку о разделении Германии и Берлинской стене – ведь наши дети родились в мире, где Германия уже давно единая страна.
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Девочкам - обязательно, мальчикам - рекомендуется
Сасса Бурегрен, Элин Линделл – “Что мы празднуем 8 Марта”
Возраст: 12+
В шутку можно было бы назвать эту книгу пособием для юных феминисток. Ну а если серьезно, что это сборник историй о современных подростках, которые лучше помогают понять роль и место женщины в современном мире. Книга в большей степени ориентирована на девочек, но и парням невредно ее прочитать.
Если вам захочется найти еще похожие по духу книги, то рекомендуем “Придумано девочками” (“Манн, Иванов и Фербер”).
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Перепиши свою жизнь!
Дина Сабитова – “Три твоих имени”
Возраст: 12+
Каждый хоть раз задавался вопросом: “А если бы тогда я поступил иначе? Что бы тогда было?”. В реальной жизни у нас есть только один путь. А вот в книге девочке Рите удалось попробовать сразу три сценария своей собственной жизни: жизнь с родителями-пьяницами, жизнь в детдоме и поиски новой семьи.
“Три твоих имени” – это, наверное, та книга, которую стоило бы почитать и родителям.
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Ужасы нашего городка
Сьюзан Хинтон – “Изгои”
Возраст: 16+
Эта книга была написана еще в 1965 году, по ней поставил фильм Фрэнсис Форд Коппола, но в России ее издали совсем недавно. Тяжелые реалии небольшого города в Оклахоме, где враждуют дети из бедных и богатых семей. Это не морализаторство на тему “как плохо пить, драться и ругаться”. Это наглядная иллюстрация, как легко начинается путь на дно и как тяжело свернуть с него.
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Путь к самопознанию
Вольфганг Херрндорф – “Гуд бай, Берлин!”
Возраст: 16+
Два школьника уезжают в путешествие. Они едва знакомы, но у каждого свой повод уехать. Один бежит от проблем в семье, второй сам по себе неблагополучный подросток. Их конечный пункт неизвестен и не имеет значения для героев. Важен процесс познания мира, друг друга и себя. Достаточно сложная литература для детей, которые умеют и любят размышлять.
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Про любовь, преданность и удивительный Иерусалим
Давид Гроссман – “С кем бы побегать”
Возраст: 18+, хотя можно и с 16
Как только вы начнете читать, вас сразу захватит стремительное развитие событий. Это отличный вариант для чтения на каникулах, потому что сюжет изложен без малейших длиннот и провисаний. Вся книга – постоянные события. Она увлечет ребенка с головой.
Кроме того, это неплохое путешествие по Иерусалиму. Так что, если вы собираетесь в Израиль, можете использовать “С кем бы побегать” как своеобразный путеводитель по этому удивительному городу.
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Недетская детская литература
Анника Тор – “Остров в море»”, “Пруд белых лилий” / “Глубина моря”, “Открытое море”
Возраст: 12+ (I том), 16+ (II том)
Две маленькие девочки, Штеффи и Нелли, прекрасно жили, пока не пришли нацисты. Родители отправляют девочек в Швецию, надеясь позже найти их. Это очень серьезная литература. И было бы хорошо, если бы родители читали ее вместе с детьми. Там есть что обсудить.
Юлия Митина
Фото: livelib.ru
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