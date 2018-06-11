Как спасти утопающего? Советует профессионал

На улице прохладно, но купальный сезон вот-вот начнется. Многие уже выбираются на воду – хотя бы для того, чтобы порыбачить или просто покататься на лодке. А там и собственно купание не за горами! Помимо радости от того, что наконец можно сделать большой “плюх” в воду, купальный сезон несет еще и опасность. Каждый год сводки МЧС пестрят сообщениями об утонувших. Поэтому вам надо быть готовым к тому, что несчастный случай может произойти и рядом с вами. А раз так, мы решили напомнить вам, что нужно делать, если вы видите тонущего человека.

Конечно, навыками оказания первой помощи в идеале надо обладать каждому человеку. Но если вы ещё не закончили подобные курсы, то запомните самые простые правила. С читателями Prizyv.ru ими поделился профессиональный спасатель Ярослав Чесноков.

Запомните одно: паниковать нельзя ни в коем случае. Когда человек тонет, его жизнь зависит от каждой секунды. И не стоит тратить их на панику. Даже если вы понимаете, что не сможете оказать квалифицированную помощь, осмотритесь вокруг. На всех официальных пляжах должны работать спасатели, а у них должны быть круги безопасности и моторные лодки. Возможно, вы спасёте человеку жизнь, просто подав сигнал спасателю. Не оставайтесь равнодушными и берегите себя!

Юлия Митина

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