Отложите все заботы и гуляйте с семьей и друзьями!

Выходные в парке “Дружба”

В воскресенье, 10 июня, в 11.30 для детей и взрослых будет устроена игровая программа, затем своим выступлением порадует детский ансамбль “Шанс” Дворца детского (юношеского) творчества. В 17 часов на площадке у катка зазвучит музыка любимой танцевальной программы “Ретро-шлягер”.

В понедельник, 11 июня, в 11.30 начнется шашечный турнир “Русские шашки”, в котором смогут принять участие профессионалы и любители этой интеллектуальной игры. Для детей и подростков пройдет интерактивная программа “Летние забавы”. Добавят ярких впечатлений выступления юных спортсменов из СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике и танцевальные номера от народного хореографического ансамбля “Звоны”.

На День России, 12 июня, с 11.30 до 18.00 подготовлена яркая концертная программа с участием владимирских певцов и творческих коллективов. Для юных гостей пройдут активности с веселыми аниматорами. На площадке от компании “Монострой” все маленькие посетители получат аквагрим и воздушные шарики в подарок. Ощутить дух народных гуляний можно поучаствовав в традиционных русских хороводах с коллективом “Владимирская вечора”. Благотворительная фото – акция “Собака-обнимака”, расположенная в дубовой роще, приглашает пообщаться с пушистыми питомцами и приобрести сувениры.

10, 11, 12 июня с 11.30

Вход свободный