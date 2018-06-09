Отложите все заботы и гуляйте с семьей и друзьями!

-
Танцуй так, как будто тебя никто не видит
OPEN AIR FEST
Каждое воскресенье в течение всего лета ведущие хореографические школы города Владимира обучают танцам. Все желающие смогут принять участие в энергичной зумбе и постичь основы сальсы, бачаты, меренги, кизомбы, аргентинского танго и многих других танцев. А с 20.20 до 22.00 состоится дискотека, на которой жители и гости города смогут продемонстрировать то, чему научились на этих занятиях.
Хореографические мастер-класы проводят лицензированные инструкторы Zumba города Владимира, танцевальная академия “LaViDanza”, школа танцев “Мегаполис”, танцевальный клуб “Арт-Баланс”, школа танца Романа Федотова. Умение танцевать и особая спортивная подготовка не требуется. Возможна отмена из-за плохой погоды.
Смотровая площадка на ул. Георгиевской
10 июня в 19.00
Вход свободный
-
Веселись от души
Выходные в парке “Дружба”
В воскресенье, 10 июня, в 11.30 для детей и взрослых будет устроена игровая программа, затем своим выступлением порадует детский ансамбль “Шанс” Дворца детского (юношеского) творчества. В 17 часов на площадке у катка зазвучит музыка любимой танцевальной программы “Ретро-шлягер”.
В понедельник, 11 июня, в 11.30 начнется шашечный турнир “Русские шашки”, в котором смогут принять участие профессионалы и любители этой интеллектуальной игры. Для детей и подростков пройдет интерактивная программа “Летние забавы”. Добавят ярких впечатлений выступления юных спортсменов из СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике и танцевальные номера от народного хореографического ансамбля “Звоны”.
На День России, 12 июня, с 11.30 до 18.00 подготовлена яркая концертная программа с участием владимирских певцов и творческих коллективов. Для юных гостей пройдут активности с веселыми аниматорами. На площадке от компании “Монострой” все маленькие посетители получат аквагрим и воздушные шарики в подарок. Ощутить дух народных гуляний можно поучаствовав в традиционных русских хороводах с коллективом “Владимирская вечора”. Благотворительная фото – акция “Собака-обнимака”, расположенная в дубовой роще, приглашает пообщаться с пушистыми питомцами и приобрести сувениры.
10, 11, 12 июня с 11.30
Вход свободный
-
Задействуй все органы чувств
Экскурсии от местных для местных
Историк и религиовед Алексей Валентинович подготовил на праздничные выходные три авторские экскурсии. 10 июня в 13.00 он приглашает посетить Боголюбово и поговорить о древнем городе, с которого начиналась Владимиро-Суздальская Русь. Закрыть глаза и познать родной город иными органами чувств предлагается попробовать во время “Слепой экскурсии” 11 июня в 13.00. Прогуляться с металлоискателем и почувствовать себя черным археолог можно будет 12 июня в 9.00.
Подробности в группе проекта “Подними глаза”.
-
Выйди на улицу и поздравь ее
День Суздальского проспекта
Программа праздника продумана так, чтобы было интересно всем: и взрослым, и детям. Специальным гостем станет известный детский коллектив “Волшебники двора”. На большой сцене пройдет шоу ростовых кукол, конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей и воздушных шаров. На спортивной площадке, которая разместится на месте катка “Пингвин”, состоятся соревнования по стритболу. Также все желающие смогут попробовать свои силы в таких направлениях, как зумба, табата, латиноамериканские танцы, функциональные тренировки.
На парковке “РусьКино” состоится финал конкурса “Автоледи. Королева дорог”. Также там развернется выставка “Крутые тачки”. Завершат День Суздальского проспекта дискотека и праздничный фейерверк.
12 июня с 11.00 до 22.00
Кинокомплекс «РусьКино»
Вход – свободный
-
Все в парк, Центральный парк
Праздничная программа “Росиночка, Россия!”
На главной сцене парка состоится ежегодный открытый фестиваль многожанрового творчества “Музыкальная экология: Ты лучший”, показательное выступления СДЮШОР № 5, танцевальной студии “Дельта” и хора московских учителей. На площади у фонтана все желающие смогут принять участие в интерактивной программе “Мы едины!” совместно с представителями военно-исторического клуба “Пламя и сталь”. На площади у главной сцены пройдет конкурс рисунков на асфальте “Моя Россия!” и спортивные эстафеты для всей семьи “Герои спорта”. Также у самых активных гостей парка будет уникальная возможность принять участие в мастер-классе по хореографии от школы современного танца “УрбанАкадемия”. Завершением мероприятия станет зажигательная дискотека “Танцуй, Россия!”.
На протяжении всего праздника будут работать городок аттракционов, комнаты страха и смеха, катание на электроквадроциклах, лошадях и “Веселом паровозике”, колесо обозрения “Небо-33” и торговые точки с разнообразными угощениями.
Центральный парк
12 июня с 12.00
Вход свободный
Автор: Татьяна Лысова
Обсуждение