“Не выходи из комнаты”: пять игр для плохой погоды

На улице прохладно, льет дождик, под ногами мокро и грязно – да, такая летняя погода нынче не редкость. Но разве это повод для уныния? Даже не выходя из дома, можно найти отличные развлечения – была бы хорошая компания! Давайте вспомним комнатные игры нашего детства, а заодно и юности. Что же касается наших ностальгических обзоров дворовых игр, то их можно почитать здесь, здесь и здесь.

“Стоп, каликало!”

Эта игра хоть и подвижная, но квартира ее все-таки выдержит. Лучше играть в зале или гостиной, где есть место.

Правила: Играют от трех человек и более. Игроки садятся перед ведущим. Он, в свою очередь, загадывает какое-либо слово и объявляет, к примеру: “Это название цветка. Первая буква Р”. Игрокам нужно отгадать. Они по очереди называют слова. Ведущий может давать подсказку не более трех раз. После того как загаданное слово прозвучало (например, “ромашка”), ведущий срывается с места и бежит, можно даже в другую комнату. Угадавший должен быстро занять место ведущего и прокричать: “Стоп, каликало, раз, два, три. Точка!” На последнем слове убегающий останавливается. А угадавший должен примерно назвать расстояние до него. Только не в обычных шагах, а, например, пять “карликов” (маленькие шажки, ступня к ступне), один “гигант” (максимально широкий шаг) и так далее. Дальше угадавший пытается дойти до ведущего именно названными шагами. И если доходит и может дотронуться рукой, то сам становится ведущим. Если нет, ведущий остается прежним.

“12 палочек”

Это версия игры в прятки, но немного усложненная.

Правила: Для игры нужна обычная доска и 12 палочек. Делаем из доски катапульту и на одну сторону кладем палочки. Выбираем человека, который будет искать ребят. И ударяем по свободной части доски. Палочки разлетаются по всей комнате.

Пока ведущий собирает палочки и складывает их обратно на катапульту, игроки прячутся кто куда. Задача ведущего не просто найти ребят, но и постоянно держать палочки на виду – ведь игроки в любой момент могут выскочить из убежища и снова разбросать палочки. Тогда надо все начинать сначала! Игра закончится тогда, когда все игроки будут найдены, а палочки при этом останутся на месте.

“Испорченный телефон”

Старая добрая игра, которая подойдет и взрослым, и детям.

Правила: Чем больше игроков тем лучше. Все усаживаются рядом друг с другом так, чтобы удобно было шептать на ухо. Ведущий придумывает слово и говорит его шепотом на ухо первому участнику игры. Тот передает следующему. И так далее. Говорить нужно шепотом, чтобы никто не услышал. Последний в цепочке громко называет то слово, которое услышал. Если оно не совпадает с загаданным словом, то нужно выяснить, кто исковеркал оригинал. Тогда виновник пересаживается в хвост очереди. Если же слово доходит до конца в первоначальном виде, то ведущий садится в хвост, а первый по счету игрок становится ведущим.

“Вы поедете на бал?”

Детям эта игра поможет расширить словарный запас, обучит нестандартно мыслить, быстро реагировать на вопросы в диалоге. Играть в нее можно и вдвоем. Так, наверное, даже удобнее.

Правила: Один из игроков произносит: “Да” и “нет” не говорить, черный с белым не носить. Вы поедете на бал?” Дальше этот же игрок задает вопросы своему оппоненту, чтобы запутать его. Например, “Как поедете?”, “Во что вы будете одеты?”, “Какого цвета будет ваша карета?” и так далее. Задача другого игрока – отвечать на вопросы, не используя слова “да”, “нет”, “черный” и “белый”. Как только игрок ошибся, он становится ведущим.

“Бутылочка”

Ох уж эта подростковая романтика! Давайте признаемся честно: мы все играли в эту игру. И казались себе при этом таки-и-ими взрослыми!

Правила: Все садятся в круг и кладут посередине бутылку (от лимонада, конечно!). Первый игрок раскручивает ее, она останавливается и указывает горлышком на другого игрока. Образовавшаяся пара целуется – иногда в соседней комнате, в менее пуританских версиях игры тут же, не выходя из круга. А потом наигравшиеся подростки ломают голову, как объяснить родителям пылающие щеки, покусанные губы и подозрительные пятна на шее. А родители, даже если напускают на себя строгость, внутренне хихикают и вспоминают, как занимались тем же самым в свои 14-15.

Юлия Митина

Фото: savok.name