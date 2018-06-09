Как устроить фестиваль пионов на своем участке

У меня пять кустов разных сортов. Начала сажать пионы года три тому назад по мере того, как я их приобретала. При выборе сорта в первую очередь обращала внимание на то, чтобы они были разного цвета. Чтобы были и розовые, и белые, и бордовые. Выращиваю пионы клубнями. Брала их у своих знакомых, у родителей, которые давно имеют свой сад.

В среде садоводов часто практикуется обмен своим урожаем, своим опытом, посадочным материалом. Я своим знакомым что-то посоветовала, со мной поделились клубнями – таким образом клумба и образовалась. Старалась брать уже проверенные сорта. Погода у нас очень переменчивая. Сегодня +2 градуса, завтра +25. Сорта однозначно должны быть приспособлены к нашим условиям. И если они у кого-то росли не один год – скорее всего, приживутся и у меня.