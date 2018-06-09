Как устроить фестиваль пионов на своем участке

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Советы бывалого садовода
Пышные шапки пионов во время цветения преображают любой сад, наполняя воздух неповторимым ароматом. Разные сорта этого растения обильно цветут совершенно в разное время. Можно подобрать свою собственную коллекцию пионов, которая будет украшать ваш садовый участок немалую часть лета.
Пионы широко используются в ландшафтном дизайне дачи и при составлении роскошных букетов. Это очень неприхотливые цветы, без пересадки растут на одном месте около двадцати лет, редко болеют и радуют своей красотой каждый год. Анна Кочеляева, депутат Законодательного Cобрания Владимирской области, помощник депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева, рассказывает, как она вырастила свою коллекцию пионов.
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Проверенный посадочный материал
У меня пять кустов разных сортов. Начала сажать пионы года три тому назад по мере того, как я их приобретала. При выборе сорта в первую очередь обращала внимание на то, чтобы они были разного цвета. Чтобы были и розовые, и белые, и бордовые. Выращиваю пионы клубнями. Брала их у своих знакомых, у родителей, которые давно имеют свой сад.
В среде садоводов часто практикуется обмен своим урожаем, своим опытом, посадочным материалом. Я своим знакомым что-то посоветовала, со мной поделились клубнями – таким образом клумба и образовалась. Старалась брать уже проверенные сорта. Погода у нас очень переменчивая. Сегодня +2 градуса, завтра +25. Сорта однозначно должны быть приспособлены к нашим условиям. И если они у кого-то росли не один год – скорее всего, приживутся и у меня.
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Главное – правильно посадить
Сажают пионы под осень – в конце августа. Для каждого сорта я определяю свое место, чтобы они в одной куче не росли, чтобы каждый куст пионов радовал своей красотой по отдельности. Разбиваю клумбу, вскапываю ее, тщательно удаляю все сорняки. У меня глинистая почва, поэтому делаю неглубокую ямку и обязательно кладу в нее чернозем. Пионам очень важна плодородная почва.
Кладу в лунку клубни и слега присыпаю землей. Корешочки должны быть почти на поверхности земли. В мае появляются первые побеги. В начале июня зацветает первый куст – бордовый. Потом распустятся розовые цветы, позже будут радовать своей красотой белые пионы.
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Полив и защита от насекомых
Молодые кусты пионов не требуют дополнительных подкормок в течение трех первых лет. Поэтому основной уход за растениями составляют полив и защита от насекомых. В зависимости от погоды один-два раза в неделю их нужно полить. Около 10 литров под каждый куст. Если дождей нет – два раза в неделю я обязательно поливаю.
Самые большие враги пионов – это муравьи. Они делают свои ходы в земле и подгрызают корешочки пионов. Кусты начинают засыхать, и растение может совсем погибнуть. Наши бабушки, чтобы избавиться от насекомых, посыпали землю солью. Мне не нравится этот метод. Сейчас в садоводческих магазинах предлагается много разных препаратов, которые быстро и безопасно удаляют из земли муравьев.
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Период покоя
После цветения многие подрезают кусты под корень, а я оставляю зелень пионов. Только удаляю отцветшие и засохшие побеги. Ажурные листья растения смотрятся очень эффектно, и пионы до осени отлично справляются с ролью бордюрных декоративных кустов.
В конце сентября, когда листва начинает жухнуть, я подстригаю пионы под корень. Они отлично переносят даже самые суровые зимы, поэтому корни этого растения на зиму в укрытии не нуждаются.
Татьяна Лысова
Фото Анны Кочеляевой
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