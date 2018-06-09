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Как устроить фестиваль пионов на своем участке

Советы бывалого садовода

  1. Советы бывалого садовода

    Пышные шапки пионов во время цветения преображают любой сад, наполняя воздух неповторимым ароматом.  Разные сорта этого растения обильно цветут совершенно в разное время. Можно подобрать свою собственную коллекцию пионов, которая будет украшать ваш садовый участок немалую часть лета.

    Пионы широко используются в ландшафтном дизайне дачи и при составлении роскошных букетов. Это очень неприхотливые цветы, без пересадки растут на одном месте около двадцати лет, редко болеют и радуют своей красотой каждый год. Анна Кочеляева, депутат Законодательного Cобрания Владимирской области, помощник депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева, рассказывает, как она вырастила свою коллекцию пионов.

  2. Проверенный посадочный материал

    У меня пять кустов разных сортов. Начала сажать пионы года три тому назад по мере того, как я их приобретала. При выборе сорта в первую очередь обращала внимание на то, чтобы они были разного цвета. Чтобы были и розовые, и белые, и бордовые. Выращиваю пионы клубнями. Брала их у своих знакомых, у родителей, которые давно имеют свой сад.

    В среде садоводов часто практикуется обмен своим урожаем, своим опытом, посадочным материалом. Я своим знакомым что-то посоветовала, со мной поделились  клубнями – таким образом клумба и образовалась. Старалась брать уже проверенные сорта. Погода у нас очень переменчивая. Сегодня +2 градуса, завтра +25. Сорта однозначно должны быть приспособлены к нашим условиям. И если они у кого-то росли не один год – скорее всего, приживутся и у меня.

  3. Главное – правильно посадить

    Сажают пионы под осень – в конце августа. Для каждого сорта я определяю свое место, чтобы они в одной куче не росли, чтобы каждый куст пионов радовал своей красотой по отдельности. Разбиваю клумбу, вскапываю ее, тщательно удаляю все сорняки. У меня глинистая почва, поэтому делаю неглубокую ямку и обязательно кладу в нее чернозем. Пионам очень важна плодородная почва.

    Кладу в лунку клубни и слега присыпаю землей. Корешочки должны быть почти на поверхности земли. В мае появляются первые побеги. В начале июня зацветает первый куст – бордовый. Потом распустятся розовые цветы, позже будут радовать своей красотой белые пионы.

  4. Полив и защита от насекомых

    Молодые кусты пионов не требуют дополнительных подкормок в течение трех первых лет. Поэтому основной уход за растениями составляют полив и защита от насекомых. В зависимости от погоды один-два раза в неделю их нужно полить. Около 10 литров под каждый куст. Если дождей нет  – два раза в неделю я обязательно поливаю.

    Самые большие враги пионов – это муравьи. Они делают свои ходы в земле и подгрызают корешочки пионов. Кусты начинают засыхать, и растение может совсем погибнуть. Наши бабушки, чтобы избавиться от насекомых, посыпали землю солью. Мне не нравится этот метод. Сейчас в садоводческих магазинах предлагается много разных препаратов, которые быстро и безопасно удаляют из земли муравьев.

  5. Период покоя

    После цветения многие подрезают кусты под корень, а я оставляю зелень пионов. Только удаляю отцветшие и засохшие побеги. Ажурные листья растения смотрятся очень эффектно, и пионы до осени отлично справляются с ролью бордюрных декоративных кустов.

    В конце сентября, когда листва начинает жухнуть, я подстригаю пионы под корень. Они отлично переносят даже самые суровые зимы, поэтому корни этого растения на зиму в укрытии не нуждаются.

    Татьяна Лысова

    Фото Анны Кочеляевой

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