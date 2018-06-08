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Женщинам Владимира предлагают “кайф безволосой жизни”

История успеха "сахарного" бизнеса

Она была коммерческим директором ювелирного завода в Костроме. Имела хорошую должность и достойную зарплату. Большинство бы жили, никуда не спешили. Но это не про героиню очередного выпуска программы “Кофе ТВ”. Во Владимир Марию Абашкину привела любовь. Сладкой жизни никто не обещал. А она рискнула и переехала. И пока одни бы на ее месте твердили, что жизнь не сахар, она стала искать себя в “сахарной эпиляции”. Чтобы открыть свое дело, девушка продала золотой набор, подаренный директором ювелирного завода. Сначала принимать клиентов приходилось дома, теперь у нее одна из самых больших студий шугаринга в городе. Она предлагает женщинам “кайф безволосой жизни”. Ее страницу в социальных сетях читают даже те, кому слово “шугаринг” не говорит ровным счетом ничего. Помнит ли Мария своего первого клиента и что она хочет ей сказать, узнаете из программы “Кофе ТВ”!

Полина Тарбеева

Фото: youtube.com

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