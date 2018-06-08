Владимирский драмтеатр успешно переписал “Мастера и Маргариту”

Закончился 169-й театральный сезон. Завершился он на высокой ноте – премьерой “Мастер и Маргарита” по книге Михаила Булгакова, разделенной на две части. Смелое для провинциального театра решение себя оправдало. Премьера оба вечера проходила при аншлаге и заканчивалась овациями зрительного зала.

Самое обсуждаемое и цитируемое произведение XX века во владимирском драмтеатре было сыграно легко, тонко и изящно. Постановщиком спектакля стал наш режиссер Владимир Кузнецов. Это его третье обращение к творчеству Булгакова. Ранее были спектакли “Собачье сердце” и “Морфий”. В интервью перед премьерой Кузнецов признался журналистам в особой любви к этому писателю. Тем не менее в своей инсценировке изменил порядок сцен и принес в жертву хронометражу несколько сюжетных линий.

По задумке режиссера, главное действующее лицо спектакля – роман о Понтии Пилате, который пишет Мастер, фактически переосмысление библейского сюжета. Это сакральное произведение практически и является центром обоих спектаклей. Вокруг него разворачиваются события и в Москве, и в Ершалаиме. Отсюда и отклонение от первоисточника: Маргарита попросила у Воланда освобождения от мук Пилата! И Понтий был прощен, только не Князем Тьмы – это не по его ведомству. Освобождение от страданий Пилат получил прямо из рук Сына Божьего – и это было сильно!

Приятно поразило точное попадание в булгаковские образы наших актеров. Такой удачный выбор, по моему мнению, был в спектакле “Дикарь”, поставленном в нашем театре 20 лет назад незабвенным Леонидом Соловьевым и до сих пор не сходящем со сцены. Вот так и в “Мастере и Маргарите” все актеры необыкновенно органичны в своих ролях. По-шекспировски трагичен Понтий Пилат в исполнении Николая Горохова, демонически мудр Владимир Лаптев в роли Воланда. Раним и беззащитен гениальный Мастер Анатолия Шалухина, то жертвенна, то царственна Маргарита Валерии Емельяновой.

На роль Иешуа был выбран выпускник актерского курса Николая Горохова юный Иван Антонов. Еще в бытность студентом он достойно исполнил в нашем театре главных героев в спектаклях “Любовь под вязами” и “Раковый корпус”. И вот новый актерский успех в роли обреченного страдать за грехи человеческие Сына Божьего.

Исполняющего обязанности президента Синедриона Каифу и председателя Мослита Берлиоза, вынесших жестокие приговоры Иешуа и Мастеру, сыграл один и тот же актер Андрей Щербинин. По-моему, это очень символично. Как и исполнение одними и те же актерами ролей жестоких судей Иудеи и непримиримых литературных критиков. История всегда повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй – как фарс.

А как искрометен Денис Чистяков в роли Коровьева! Как обаятелен и пластичен кот Бегемот Виктора Мотызлевского! В интервью перед спектаклем Виктор раскрыл секрет, что в работе над этой непростой ролью ему помог его черный кот Тимошка. И такой сложный в своем воплощении персонаж получился у него блистательно!

Особо хотелось бы отметить работу массовки. Жаждущая крови толпа Ершалаима, алчущая денег и зрелищ публика варьете, нечисть на балу Воланда… Постоянная смена костюмов, слаженность действий, отточенная игра – вот что значит высокий профессионализм!

Немалую долю успеха спектаклю обеспечила великолепная сценография. Минимум декораций: движущиеся лестницы, трон-колонна, темные зеркала… Зато максимально использованы технические возможности владимирского театра: вращающаяся сцена и подъемники. Восхищает работа осветителей, ведь свет и тьма – тоже главные герои этого мистического произведения. Эти приемы позволили с головой погрузиться зрителю в завораживающую атмосферу спектакля и в то же время оставили ему простор для воображения. А прекрасно подобранное музыкальное сопровождение усилило этот эффект.

С полным правом можно сказать, что спектакль “Мастер и Маргарита” – самая успешная премьера прошедшего сезона.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского драматического театра