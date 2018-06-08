Шиза большого города

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Проблемы столицы докатились и до провинции
В погоне за лучшей жизнью, большей зарплатой и прочими благами мы не успеваем позаботиться о себе и вовремя заметить, что что-то пошло не так. Спихивать свое состояние на простую усталость или недосып можно годами, но, возможно, проблема намного серьезнее. Многие психические расстройства раньше были уделом жителей столиц. Но сегодня темп жизни растет, и владимирцы тоже оказались в группе риска. Это подтверждает наш эксперт, психиатр “Центра патологии речи и нейрореабилитации” Ольга Коваль. Как распознать расстройство психики, и что делать, чтобы сохранить трезвость рассудка, – ответами на эти вопросы Ольга делится с читателями Prizyv.ru.
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Неврастения
Как возникает:
Неврастения – истощение нервной системы. Возникает оттого, что у человека идет долговременная психологическая нагрузка. Это могут быть стрессы, напряжение, отсутствие отдыха, сна, конфликтные ситуации.
Как распознать:
Первые симптомы могут не вызывать у вас никаких подозрений: обычная головная боль, слабость, бессонница и так далее. Сами по себе эти признаки еще не являются верным признаком. Но если к ним примешивается чувство, что все надоело, хочется, как говорится, “напиться и забыться” – то пора к врачу. С большой вероятностью это именно неврастения.
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Синдром хронической усталости
Как возникает:
Название говорит само за себя. Традиционные причины синдрома хронической усталости, или СХУ, – это сильные физические и умственные нагрузки, стрессы, отсутствие режима сна и питания, рваный рабочий график, лежащая на человеке серьезная ответственность за что-то или кого-то.
Как распознать:
Тут все просто. Даже если вы стараетесь отдыхать, много спать, ничего не делать, а силы не возвращаются, то это именно СХУ. Этим он отличается от обычного переутомления. В течение дня вам может постоянно хотеться спать, вы становитесь раздражительны и подвержены плохому настроению или перепадам настроения. Иногда при СХУ могут возникать даже мышечные боли.
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Тревожное расстройство
Как возникает:
Из-за постоянных внешних раздражителей. Например, если вы часто находитесь там, где слишком много шума, света, разных запахов, людей. Организм не успевает справляться с таким количеством проблем, и возникает бессонница, потеря аппетита, стресс, приступы агрессии.
Как распознать:
Если вы испытываете страх или тревогу даже тогда, когда, казалось бы, все хорошо, и вам и вашим близким ничего не угрожает – это повод задуматься. Если неоправданная тревога накрывает вас слишком часто – это, скорее всего, уже явный признак расстройства. Обязательно обратитесь ко врачу.
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Агорафобия
Как возникает:
Агорафобия, или боязнь открытых пространств, – это разновидность предыдущего заболевания. Как правило, она возникает у слишком эмоциональных, мнительных и чувствительных людей.
Как распознать:
Вы некомфортно чувствуете себя вне дома или любого другого привычного помещения? Вас пугают толпы людей, где бы вы ни находились? Вы все больше времени проводите в одиночестве, избегаете контактов? Скорее всего, это агорафобия.
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Депрессия
Как возникает:
Депрессия – эндогенное заболевание, вызываемое сбоями в выработке организмом серотонина, который еще называют “гормоном радости” или “гормоном хорошего настроения”. Она обусловлена внутренними, физиологическими причинами. Именно поэтому о людях, страдающих депрессией, друзья и близкие часто с удивлением говорят: “Да у него/нее все же было отлично! Хорошая работа, дом, семья!” Депрессии чаще всего подвержены жители крупных городов. Главная ее опасность – многие люди даже не подозревают, что их проблемы с настроением – это и есть депрессия.
Как распознать:
Отсутствие аппетита, сна, нарастающая апатия – первые симптомы. Наблюдается “заедание” стресса, сонливость, может быть суетливость, беспокойство, сменяющееся вялостью. На этом фоне к человеку могут прийти мысли о суициде. Один из самых ярких симптомов – плохое состояние в утренние часы и улучшение самочувствия вечером.
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Психотические расстройства
Как возникают:
Это самый тяжелый и запущенный вариант расстройств. При психотических расстройствах могут наблюдаться настоящие острые психозы. Это говорит о глубоком поражении психики человека. Причин может быть множество, в частности психотические расстройства часто вызываются другими заболеваниями. И вновь горожане подвержены психозам гораздо сильнее, чем жители села.
Как распознать:
Это как раз то, что в обществе принято называть “неадекватное поведение”. Если человек ведет себя не в соответствии с ситуацией, его поведение дезорганизовано, он как будто живет в каком-то ином мире – проблема налицо. Главная сложность в данном случае – убедить обратиться к врачу, ведь для самого больного его расстройство может быть не таким очевидным. Особенно если поведение не противоречит социальным нормам и не является опасным для окружающих.
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Помним о профилактике!
В любом из вышеперечисленных случаев стоит обратиться ко врачу. Но если пока особенных проблем нет, то контролировать свое психо-эмоциональное состояние можно и самостоятельно. Вот несколько рекомендаций:
– Отрегулировать сон. Ложитесь до полуночи и спите около 8 часов. Можете больше? Спите больше!
– Заняться спортом. Не нужно перегружать себя и непременно записываться в тренажерный зал. Достаточно просто 3 раза в неделю уделять время себе и заниматься, например, йогой или скандинавской ходьбой.
– Сменить обстановку. Небольшой отпуск, а может быть, и смена работы помогут вам перезагрузиться и обрести недостающие приятные эмоции.
– Больше общайтесь с родными. Постоянная поддержка и теплое общение помогут вам находиться в равновесии с самим собой.
– Следите за питанием. Откажитесь от вредных чипсов и газировки. Добавьте в рацион больше овощей и фруктов.
– Учитесь противостоять стрессу. Даже если в вашей жизни не все так гладко, как хотелось бы, старайтесь относиться ко всем проблемам не так серьезно. На первом месте – здоровье.
– Устраните внешние раздражители. Если вы уже 10 лет ждете повышения, босс постоянно хамит, а зарплата оставляет желать лучшего – хватит ждать, бегите на волю!
Юлия Митина
Главное фото: meddoc.com.ua
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