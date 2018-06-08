Шиза большого города

Как возникает:

Название говорит само за себя. Традиционные причины синдрома хронической усталости, или СХУ, – это сильные физические и умственные нагрузки, стрессы, отсутствие режима сна и питания, рваный рабочий график, лежащая на человеке серьезная ответственность за что-то или кого-то.

Как распознать:

Тут все просто. Даже если вы стараетесь отдыхать, много спать, ничего не делать, а силы не возвращаются, то это именно СХУ. Этим он отличается от обычного переутомления. В течение дня вам может постоянно хотеться спать, вы становитесь раздражительны и подвержены плохому настроению или перепадам настроения. Иногда при СХУ могут возникать даже мышечные боли.