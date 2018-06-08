Что почём: сувенир с мячом

Мастера из Гусь-Хрустального подготовили вот такие сувениры, которые отлично будут смотреться на полочке с прочей фанатской атрибутикой. Правда, нужно помнить, что такие штучки очень хрупкие. Лучше их не нагружать, пусть постоят в сторонке. Кого-то мне это напоминает…