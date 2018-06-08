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Что почём: сувенир с мячом

Богата земля Владимирская умельцами разными!

  1. Богата земля Владимирская умельцами разными!

    В преддверии чемпионата мира по футболу-2018, Prizyv.ru решил показать, какую необычную сувенирную (в том числе и съедобную) продукцию подготовили мастера со всех концов Владимирской области. Некоторые из работ были представлены на Владимирском Экономическом форуме, другие – на выставке “Владимир – культурная столица чемпионата мира”.

    Фото: Дмитрий Киреев

  2. Поле непаханое, но съедобное

    Кондитеры из Собинского района подготовили несколько тортов, с печатью на сахарной бумаге. Стоит отметить, что это не только вкусный, но и пожалуй самый информативный “сувенир”, посвященный ЧМ-2018. По крайней мере, на групповом этапе мундиаля.

    Фото: Дмитрий Киреев

  3. Сладости и бутсы

    А кондитер из Владимира Дмитрий Акишин представил свой взгляд на то, каким должен быть настоящий сладкий сувенир. 100% шоколада, 100% ручной работы.

    Фото: Дмитрий Киреев

  4. ФутБулки!

    Владимирские пекари приготовили к мундиалю куличи, булки и прочую выпечку. Самый часто встречающийся атрибут, конечно же, мяч, хотя и целый каравай с футбольным полем тоже можно слопать.

    Фото: Дмитрий Киреев

  5. Застывшие футболисты (это не про сборную)

    Мастера из Гусь-Хрустального подготовили вот такие сувениры, которые отлично будут смотреться на полочке с прочей фанатской атрибутикой. Правда, нужно помнить, что такие штучки очень хрупкие. Лучше их не нагружать, пусть постоят в сторонке. Кого-то мне это напоминает…

    Фото: Дмитрий Киреев

  6. Подстаканник из Кольчугино

    Такой подстаканник делается дольше, чем все сувениры из нашей подборки. Каждый узор выполняется вручную. Но и прослужит он, скорее всего, гораздо дольше, чем любая другая безделушка или тем более лакомство, выпущенные к ЧМ-2018.

    Фото: Холдинг Кабельный Альянс

    Слава Логинов

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