Что почём: сувенир с мячом

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Богата земля Владимирская умельцами разными!
В преддверии чемпионата мира по футболу-2018, Prizyv.ru решил показать, какую необычную сувенирную (в том числе и съедобную) продукцию подготовили мастера со всех концов Владимирской области. Некоторые из работ были представлены на Владимирском Экономическом форуме, другие – на выставке “Владимир – культурная столица чемпионата мира”.
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Поле непаханое, но съедобное
Кондитеры из Собинского района подготовили несколько тортов, с печатью на сахарной бумаге. Стоит отметить, что это не только вкусный, но и пожалуй самый информативный “сувенир”, посвященный ЧМ-2018. По крайней мере, на групповом этапе мундиаля.
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Сладости и бутсы
А кондитер из Владимира Дмитрий Акишин представил свой взгляд на то, каким должен быть настоящий сладкий сувенир. 100% шоколада, 100% ручной работы.
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ФутБулки!
Владимирские пекари приготовили к мундиалю куличи, булки и прочую выпечку. Самый часто встречающийся атрибут, конечно же, мяч, хотя и целый каравай с футбольным полем тоже можно слопать.
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Застывшие футболисты (это не про сборную)
Мастера из Гусь-Хрустального подготовили вот такие сувениры, которые отлично будут смотреться на полочке с прочей фанатской атрибутикой. Правда, нужно помнить, что такие штучки очень хрупкие. Лучше их не нагружать, пусть постоят в сторонке. Кого-то мне это напоминает…
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Подстаканник из Кольчугино
Такой подстаканник делается дольше, чем все сувениры из нашей подборки. Каждый узор выполняется вручную. Но и прослужит он, скорее всего, гораздо дольше, чем любая другая безделушка или тем более лакомство, выпущенные к ЧМ-2018.
Слава Логинов
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