9 вещей, которые вы наверняка забудете взять с собой в отпуск

Даже если вы не любите общество, в путешествии вам нужны спутники и помощники. Не люди, нет! Палатка в лесу, уютный номер в отеле или снятые апартаменты в чужом городе – какое путешествие вы бы ни планировали, есть масса полезных устройств, которые улучшат ваш быт в дороге. Мы подобрали для вас десяток вещей, которых, возможно, нет в вашем списке под названием “что купить перед отпуском”.

Жёсткий диск в прорезиненном чехле

Если вы собираетесь много фотографировать или снимать видео, внешний жесткий диск вам нужен. Но не простой, а такой, которому не страшны брызги волн, удары о камни и прочие неприятности. Прорезиненный чехол спасет ваши данные. А вы сможете насладиться путешествием и после возвращения!

Цена: от 2 500 рублей.

Power bank с солнечными батареями и фонариком

Самое неприятное для любого, кто в поездке не расстается со смартфоном, – это внезапно севшая батарея. Ни еду не сфотографировать, ни себя на фоне Эйфелевой башни… Поэтому power bank или внешняя батарея на отдыхе очень пригодится. Ее дорожный вариант можно даже цеплять к рюкзаку с помощью специального крючка. В power bank может быть встроен фонарик – это тоже очень полезно!

Цена: от 1 500 рублей.

Экшен-камера

Если вы настоящий экстремал и лучший отпуск для вас – это прыжки с тарзанки и парашютных вышек, горные покатушки на велосипедах, щекочущий нервы слалом на горнолыжной трассе и тому подобные развлечения, то вам точно понадобится экшен-камера. Своим широкоугольным объективом она сможет запечатлеть самые лучшие моменты, а вы станете звездой YouTube. Только не забудьте о карте памяти и зарядке!

Цена: от 3 000 рублей.

Водонепроницаемая bluetooth-колонка

Любите слушать музыку и хотите познакомить жителей других стран и отдыхающих с саундтреком вашей жизни? Тогда вам пригодится bluetooth-колонка. К ней вы подключаете свой телефон и слушаете треки где и когда угодно. Даже в душе, ведь колонка водонепроницаемая! Кстати, ее можно прикрепить к плитке на присоску. Очень симпатичный гаджет. Главное, с громкостью не переборщить.

Цена: от 500 рублей.

USB-стельки

Если вам по душе долгие прогулки, многочасовые экскурсии или походы по пересеченной местности, то вам просто необходимы USB-стельки. Они спасут ваши ноги после напряженного дня. Просто подключаете их к ноутбуку (вы же не забыли взять с собой ноутбук?), и стельки приятно греют стопы. Усталость и напряжение уйдут, а сил прибавится. И вперед, на поиск приключений на собственные ноги!

Цена: от 272 рубля.

Мини-холодильник с USB

Как же лениво подниматься и идти к холодильнику, чтобы выпить чего-нибудь прохладного! А если это еще и обычный гостиничный холодильник, который не особенно охлаждает? На помощь придет USB-холодильник. Маленький, на одну банку, но зато под рукой и вовремя!

Цена: от 1 032 рубля.

Мини-весы для багажа

Конечно, один-два евро за весы в отеле – это немного (в аэропорту взвешивание стоит дороже). Но вы же можете потратить их на что-то другое! Купите простые компактные весы для багажа и избавьте себя от лишней нервотрепки перед отъездом, когда выяснится, что из-за той самой головки санкционного пармезана придется перекладывать все вещи в чемоданах.

Цена: от 445 рублей.

Фитнес-трекер

Модная вещица наверняка заинтересует спортсменов или следящих за своим здоровьем людей. Это браслет, который не только показывает время, но еще измеряет давление, пульс, содержание кислорода в крови. А также имеет встроенный шагомер. С помощью этого умного устройства вы всегда можете определить, не перегружаете ли вы себя изнурительными экскурсиями.

Цена: от 900 рублей.

Мини-сигнализация

Это вещь пригодится людям, которые боятся, что их покой в номере отеля могут прервать без предупреждения. Чтобы этого не случилось, достаточно установить мини-сигнализацию. И как только к вам попытается кто-то войти, вы услышите громкий сигнал.

Цена: от 220 рублей.

Юлия Митина

Фото: family.by