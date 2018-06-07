За вдохновением – во Владимир: откровения питерского дизайнера

Максимальная концентрация творческой энергии – так можно описать жизнь Евгении Гуриной. Коренная петербурженка несколько лет назад переехала во Владимир и смогла реализовать здесь если не все, то большинство своих задумок. Евгения – человек с миллионом мыслей, проектов, идей. Она творит для души, для себя, а получается так, что восхищаются и окружающие. Обозреватель Prizyv.ru побеседовал с мастером.

Куклы “Странники”

– Одно из основных направлений для меня – это куклы. Долго искала свой стиль, на сегодня сформировались и образ, и название. “Странники” – от слова “странный”. Текстильные малыши с глиняными лицами и ручной росписью, иногда утрированно крупные, но в одном стиле. Некоторые относят их к стимпанку или викторианскому стилю из-за того, что использую в декоре латунь, медь, шестеренки, но я скорее склонна свой стиль называть гранжем. Эдакие потрепанные жизнью и временем забавные существа.

Как возник и выкристаллизировался этот образ, сложно сказать, тут какое-то внутреннее колдовство. Берешь выкройку, долго на нее смотришь, потом отрезаешь все лишнее и шьешь. А дальше начинается волшебство многоэтапное. Первые неожиданности случаются, когда набиваешь и получаешь уже объемное “нечто”. Затем покраска с помощью кофе, причем я, в отличие от большинства, добиваюсь именно неравномерной прокраски, “пятен времени”. Потом наступает мой самый любимый момент, я его называю раздачей личностей. Чувствуешь себя просто демиургом. Передо мной на рабочем столе сидят заготовочки безликие, а через некоторое время уже толпится кучка веселеньких или не очень существ со своими характерами, взглядами и желаниями.

Украшения в технике фотопечати

– Второе направление, над которым я усердно работаю, – это украшения в технике фотопечати на ткани. Изначальная идея была такой, чтобы издалека было непонятно, что это человек на себя нацепил. А подходишь ближе – там целый мир в маленьком кулоне или брошке. Обязательно черно-белые, никакого цвета – и обязательная идея или эмоция.

Блокнот с идеями постоянно пополняется – масса задумок, которые страсть как не хотелось бы забыть по природной рассеянности. Недавно вот снова начала работать с прекрасным материалом – коконами шелкопряда, сделала несколько колье. Появились парные браслеты и зеркальца с декором, на очереди идея с переносом фотопечатных изображений на кожу и дальнейшее создание уже более многоплановых и многослойных украшений.

Сувениры

– Обратилась к традиционным владимирским сувенирам: обновила “Сунгирскую лошадку”, теперь это не кулон, а маленькое панно в рамке. Лошадка выполнена в натуральную величину из глины на берестяном фоне. Придумался еще один даже не владимирский, а вообще русский сувенир, но его надо еще проработать, чтобы понимали иностранные гости: написать и перевести текст. Это кусочек березовой коры в рамке, такой истинно русский символ, который можно увезти с собой на память.

Венецианские маски из кожи

– Чуть более отдаленные планы связаны с венецианскими масками из кожи. Вон заготовочки уже лежат, дожидаются. Там же будут шляпы и цилиндры с окошками, подсветкой, фонарями и сидящими на полях Странниками.

Вообще я люблю перемешивать между собой свои творческие направления, так у Странников на пузиках появляются фотографии, а сами они перемещаются на другие интерьерные объекты.

Фрактальная графика и фотокомиксы

– Есть потрясающая идея второго кукольного фотокомикса к новому году на сюжет песни “В лесу родилась елочка”. Представьте себе встречу родителей Елочки, ее рождение, потом заснеженное поле, по которому в сторону города бредет Елочка, которая “нарядная на праздник к нам пришла”. Жутковато маленько, но я постараюсь сгладить углы.

Чем сейчас заняты в творчестве?

– Для меня очень мотивирующим фактором стало участие в московской ярмарке ArtFlection. Там собрались 100 лучших мастеров России, и попадание в их число настраивает, конечно, на желание расти в своем творчестве, быть среди лучших.

Тем, кто только пробует себя в творчестве, хочу дать один совет – делайте только то, что вам нравится. Не смотрите на то, что лучше продается, что популярно, что в тренде. Вымученное, не от души, не найдет отклика. Творите не на продажу, творите для себя, творите только потому, что иначе не можете. И тогда какими бы нетривиальными, нестандартными, непривычными ни были ваши работы – они найдут своего благодарного зрителя. Проверено.

Кстати, есть возможность найти единомышленников – сейчас в рамках проекта “Творческие выходные в парке Пушкина” при поддержке Центра культуры и искусства на Соборной по выходным в парк Пушкина выходят со своими работами не только мастера владимирские, но и музыканты, поэты, танцоры.

Юлия Митина

Фото: vk.com/inspirator_design