Великолепная шестерка: самая модная обувь этого лета

Я верю: лето вот-вот наступит! А значит, пора вспомнить про легкую обувь для жарких деньков. Я прошлась по магазинам Владимира и нашла шесть самых ярких трендов: эспадрильи на танкетке, массивные (ооочень массивные) босоножки, мои любимые мюли, белые сандалии, босоножки с мехом и на прозрачном каблуке. Получилась модная подборка на все случаи жизни. Смотрите сами:

Лето – идеальное время для самой необычной и яркой обуви. Тренды этого сезона позволяют создать яркие, запоминающиеся образы. Дерзайте!

С любовью, МоднаЯ

Фото: yeniayakkabi.com