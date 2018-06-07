18+
летняя обувь

Великолепная шестерка: самая модная обувь этого лета

Подборка на все случаи жизни

Я верю: лето вот-вот наступит! А значит, пора вспомнить про легкую обувь для жарких деньков. Я прошлась по магазинам Владимира и нашла шесть самых ярких трендов: эспадрильи на танкетке, массивные (ооочень массивные) босоножки, мои любимые мюли, белые сандалии, босоножки с мехом и на прозрачном каблуке. Получилась модная подборка на все случаи жизни. Смотрите сами:

Лето – идеальное время для самой необычной и яркой обуви. Тренды этого сезона позволяют создать яркие, запоминающиеся образы. Дерзайте!

С любовью, МоднаЯ

Фото: yeniayakkabi.com

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Тепло ли тебе, девица? Самая модная зимняя обувь

Все тренды сезона 2017-2018 в одном видео

Самые угоняемые авто этого лета

Броши – самый модный аксессуар этого года

Как и с чем носить это украшение - в новом видео

Во владимирских магазинах продавали обувь неизвестного происхождения

Экосумка – модная замена пластиковому пакету

Модное преображение: обновляем гардероб

Ценные советы стилиста