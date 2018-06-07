Узнайте, как представляли наш сегодняшний мир в XX веке!

Почему-то авторы художественных произведений почти всегда видят будущее в мрачных тонах: эпидемии, безработица, войны, рост преступности – чего только не придумывали сценаристы, режиссеры и писатели! Ну а мы предлагаем вам взглянуть на то, как видели настоящее творцы-оптимисты. Ну или почти оптимисты.

Наш прошлый год глазами авторов советского диафильма

Начнем с не совсем художественных предсказаний. Диафильм “В 2017 году” был создан в далеком 1960 году. По сюжету в 2017 году школьник Игорь вместе с одноклассниками едет на экскурсию из Москвы в Углеград – подземный город в Заполярье.

По мнению авторов, через сто лет после Октябрьской революции как минимум на одной шестой части суши люди научились управлять погодой, изменять направление течения рек и сносить холмы точечными атомными ударами. Будущее не стало таким, каким видели его творцы, но некоторые технологии все-таки появились. По крайней мере, у нас есть видеосвязь, мультиварки и проекторы.

Взгляд на 70 лет вперед от Айзека Азимова

В 1964 году после визита на Всемирную выставку в Нью-Йорке знаменитый фантаст Айзек Азимов, написавший “Я, Робот”, “Двухсотлетнего человека” и “Конец вечности”, опубликовал в The New York Times заметку “Посещение Всемирной выставки 2014 года”.

Поразительно то, что большая часть этих предсказаний сбылась, хотя, может, и не совсем в том виде, в котором представлял Азимов.

По мнению фантаста, в 2014 году у устройств исчезнут провода, а при разговоре можно будет не только слышать, но и видеть собеседника на экране. Ничего не напоминает?

Справедливости ради, провода не исчезли совсем. Даже наши суперпродвинутые смартфоны мы заряжаем все через тот же провод.

Азимов полагал, что телевизоры уйдут в прошлое, а заменят их настенные экраны. Отчасти так и произошло, ведь внешний вид телевизоров с той поры сильно изменился. По мнению писателя, широкое распространение получат 3D-проекторы. Однако в повседневной жизни за 3D-развлечениями мы пока еще ходим в развлекательные центры и кинотеатры.

Айзек Азимов считал, что машины можно будет запрограммировать так, чтобы они могли довезти пассажира в нужную точку без аварий и вмешательства человека. До конца реальностью это предположение не стало, но круиз-контроль-то существует!

Автор “Трех законов робототехники” в своей фантазии предположил, что в 2014 году роботов в нашем мире можно будет использовать в качестве рабочей силы. Однако такие роботы все еще будут далеки от совершенства. На самом деле, это так и есть, но о роботах немного позже.

А вот колонизация Марса и Луны в наше время все так же далека от реальности. Но, может, не так все и беспросветно?

Искусственный интеллект как двигатель космонавтики

Шестидесятые были полны надежд. Человечество мечтало покорить космос и уже ощущало, что находится всего в нескольких шагах от своей цели. А потом был полет Юрия Гагарина.

В 1968 году выходит фильм Стэнли Кубрика “2001 год: Космическая одиссея”, основой для которого стал рассказ Артура Кларка “Часовой” 1951 года. Позже писатель переработал это произведение в роман с тем же названием, которое было у фильма.

Кларк и Кубрик полагали, что к 2001 году космические путешествия станут обычным делом. Огромные корабли будут бороздить океаны нашей вселенной, появятся космические станции. Космонавты при этом будут в состоянии анабиоза, а следить за всем будет искусственный интеллект. Он-то и подведет человечество, взбунтуется и поставит жизнь людей под угрозу.

Частично авторы фильма оказались правы. Как и в фильме, в нашем мире появились космические станции, а роль искусственного интеллекта растет с каждым годом.

Будущее имени Марти Макфлая

Три года назад мы наконец дождались даты, в которую отправился Марти Макфлай в фильме “Назад в будущее”. Ближе к октябрю 2015-го в Интернете стали все чаще появляться шутки и мемы, что карманы до сих пор не вывернуты, шнурки все еще приходится завязывать, а ховерборды (летающие доски) не заменили скейтборды.

В 1989 году режиссер фильма Роберт Земекис мог только предположить, как будет выглядеть мир в наше время. И во многом он угадал. Если разбирать “Назад в будущее-2” буквально покадрово, можно заметить такие привычные для нас гарнитуры, планшеты и ноутбуки. Пусть не той формы или размера, но все же.

В одной из сцен полицейские по отпечатку пальца Дженнифер открывают ее дом. И это не фантастика. Такие замки действительно существуют.

Кстати, ребята из компании Hendo, являющиеся большими фанатами фильма, собрали средства на Kickstarter и все-таки выпустили настоящие ховерборды. Они пока не летают так же высоко, но все впереди.

А что же насчет андроидов? В настоящем мире андроиды, очень похожие на людей, уже есть. И один из них, робот София, в 2017 году даже получил гражданство Саудовской Аравии. Причем это событие вызвало бурю негодования у женщин этой страны, ведь у них самих гражданских прав далеко не так много. Робот София часто дает интервью и появляется в разных телешоу.

Что касается роботов-работников, то начало положено. Причем не где-нибудь за бугром, а в России. Роботы пермской компании Promobot уже сейчас работают консьержами, экскурсоводами, промоутерами и администраторами.

А каким видите будущее вы? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Алена Славина

Фото: hi-news.ru