Михаил Рудник рисует красивых людей

В “Палатах” открылась выставка Михаила Рудника. Коренной владимирец, который учился у самого Бориса Французова, пришел в искусство очень необычным путем – из бизнеса, оставив его на пике развития почти в 50 лет. Не случайно некоторые сравнивают Рудника с Полем Гогеном. Не по манере, а по жизненным ценностям – ведь знаменитый француз тоже предпочел бизнес-карьеру (он был биржевым брокером) живописи. Решение себя оправдало – сегодня работы Михаила Рудника выставляют в России, странах Европы, Ближнего Востока и в США.



В работах Михаила Рудника чётко угадывается фирменный стиль владимирской школы живописи. Но главное у него – не манера, а сюжеты: жизнь простых людей, как она есть. Раньше Рудник писал свалки, но теперь, по его словам, эту тему подхватили многие. Новыми объектами для творчества стали бездомные и люди со сложной судьбой.

– Кажется, что это маленькие люди, – говорит Михаил Рудник. – Но это неверно. Каждый из них личность. Каждый испытывает точно такие же чувства и эмоции, что и все остальные, что и мы с вами. Это не бедные люди, не несчастные. Они красивые!

Автор говорит, что он сотни раз писал пейзажи и портреты, но именно сегодня на его полотнах запечатлено нечто уникальное. Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев сравнил Рудника с художниками-передвижниками старой России. Кто-то назовет это преувеличением, но то, что Михаил Рудник – художник, безусловно, самобытный, это факт.

Константин Миронов

Фото автора

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