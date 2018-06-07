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Кондитер сделал шоколадные бутсы к ЧМ-2018!

Владимирские мастера приготовили специальные угощения для болельщиков

К чемпионату мира все готовятся по-разному, некоторые покупают футбольную атрибутику, а кто-то отливает бутсы из шоколада. Мастерская пряников и шоколада ручной работы “Сладилия” решила порадовать болельщиков-сластен шоколадными бутсами! Кондитер Дмитрий Акишин специально для читателей Prizyv.ru поделился всеми таинствами приготовления футбольной обуви.

Сначала шоколад разогревают до температуры 45-50 градусов по Цельсию, потом добавляют в расплавленную массу еще 30% кускового, чтобы получить темперированный шоколад. Далее всю эту ароматную смесь разливают по специальным формам и оставляют застывать при температуре 18 градусов и минимальной влажности.

Попробовать шоколадные бутсы и мячики на вкус можно будет в фан-зонах или в самой кондитерской. А до этого владимирские кондитеры уже показывали свои фантазии на футбольные темы: мастерица Светлана Тупицына приготовила настоящий Кубок ЧМ-2018 из чистого шоколада!

Константин Миронов

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