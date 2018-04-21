Ипотечное страхование: разбираемся в тонкостях

Ипотечное страхование обеспечит максимальную финансовую безопасность вашей семьи, а иногда даже может помочь получить более низкий процент по ипотеке. Например, ООО СК «ВТБ Страхование» предлагает вполне доступный по цене и максимально широкий пакет страхования. Компания аккредитована в крупнейших банках страны как надежный партнер. В 2017 году 995 клиентов владимирского филиала оформили полис ипотечного страхования. В том же году более 100 клиентов столкнулись с серьезными неприятностями, и в результате общая сумма страховой выплаты им превысила 18 миллионов рублей.

Страхование имущества

В случае пожара, залива и других неприятностей страховая компания возместит нанесенный ущерб.

Страхование жизни и здоровья

Страховая компания поможет погасить ипотеку в случае временной нетрудоспособности, инвалидности или смерти плательщика в результате несчастного случая или болезни, чтобы квартира осталась в семье.

Страхование титула

Страховая компания возместит ваши затраты на покупку квартиры, если в результате мошеннических действий со стороны предыдущего собственника суд лишит вас права собственности на это жилье.

Справка. Пока кредит не выплачен, квартира находится в залоге у банка, поэтому страхование имущества является обязательным условием оформления ипотеки. Страхование титула, жизни и здоровья станет дополнительной гарантией выполнения обязательств по кредиту как для заемщика, так и для банка, поэтому в зависимости от программы кредитования может стать причиной снижения ставки по ипотеке, сохранит ваш бюджет и квартиру в семье.

Как это работает?

Финансовую услугу оказывает ООО СК “ВТБ Страхование”

Филиал ООО СК “ВТБ Страхование” в г. Владимир

Адрес г. Владимир, ул. Мусоргского, д. 1а

тел. 8 (4922) 44-46-25

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