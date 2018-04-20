Полюбуйтесь первоцветами из «Патриаршего сада»!

Мы любим радовать наших читателей просто так. Вот и сегодня мы решили поделиться с вами красотой самых первых цветов этой весны. О первоцветах, которые распустились на станции юннатов «Патриарший сад» в апреле, нам рассказала методист станции Валентина Блинова.

Хохлатка полая

«Она цветет сиреневыми цветами. Распускается одной из первых, наряду с мать-и-мачехой. Нежные цветки не боятся холодов, но очень быстро прекращают цвести».

Примула

«Иногда очень рано начинает зацветать примула, в основном, сортовая. Но дикорастущие виды тоже не отстают. Их даже называют «золотыми ключиками весны». Этот цветок распространен по всему земному шару».

Маргаритка двулетняя

«Тоже относится к первоцветам. У нас в этом году зацвела белыми и розовыми лепестками. Раскрывает она свои соцветия в зависимости от освещенности и температурных условий. Издавна считается самым популярным цветком для дома».

Крокус

«Рано зацветает крокус. Он произрастает не только в садах, но и в дикой природе. Чаще всего его люди знают под названием шафран. Как раз из этого цветка и получается самая известная приправа в мире. У нас зацвели крокусы с синими, голубыми, желтыми, оранжевыми и белыми цветками».

Медуница сахарная

«Она выделяется своими красивыми листьями с белыми пятнышками. Кажется, как будто она обрызгана сахарным сиропом. Зацветает рано, а потом все лето будет радовать вас яркими красками, даже в тенистых участках».

К первоцветам также относятся гусиный лук, голантусы, чистяк весенний, ветреница лютничная и много других не менее красивых цветов. В патриарших садах вы можете полюбоваться всем этим великолепием. А некоторые даже приобрести для дома.

Адрес станции юннатов «Патриарший сад»: г.Владимир, ул. Козлов вал, д. 5

Телефоны: (4922) 32-36-80, 32-21-87

Режим работы для прогулок и экскурсий: будни 9:00-21:30; выходные 10:00-21:30

Автор: Юлия Митина

Фото: Дмитрий Киреев

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