Подарите себе море позитива и немного космоса

Астрономический марафон

На сеансе «Почемучкин сон» в 11.00 дети совершат виртуальное космическое путешествие и познакомятся с наиболее известными созвездиями, Солнцем, Луной, кометами и планетами. Волк и заяц из «Ну, погоди!» вместе с гостями планетария в 12.00 изучат особенности жизни космонавтов на орбитальной станции.

Посетители знакомятся с возможностями аппарата планетария в час дня. Слушатели совершат экскурсии по планетам Солнечной системы, по звездному небу, понаблюдают обыкновенные и необыкновенные небесные явления

О причинах солнечных и лунных затмений можно будет узнать в 19.00. Вояж от Земли до далеких галактик начнется в 20.00. Помимо этого каждый желающий сможет принять участие в игровой программе в 18.00 и посмотреть на луну в телескоп в 20.00 при условии ясной погоды.

Владимирский планетарий: ул. Большая Московская, 66а

21 апреля с 11.00 до 20.00

Цена билета: для детей – 60 руб., для взрослых – 70 руб.