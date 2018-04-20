16+

Подарите себе море позитива и немного космоса

Зарядитесь положительными эмоциями на всю неделю

  1. Прогуляйся по звездному небу

    Астрономический марафон

    На сеансе «Почемучкин сон» в 11.00 дети совершат виртуальное космическое путешествие и познакомятся с наиболее известными созвездиями, Солнцем, Луной, кометами и планетами. Волк и заяц из «Ну, погоди!» вместе с гостями планетария в 12.00 изучат особенности жизни космонавтов на орбитальной станции.

    Посетители знакомятся с возможностями аппарата планетария в час дня. Слушатели совершат экскурсии по планетам Солнечной системы, по звездному небу, понаблюдают обыкновенные и необыкновенные небесные явления

    О причинах солнечных и лунных затмений можно будет узнать в 19.00. Вояж от Земли до далеких галактик начнется в 20.00. Помимо этого каждый желающий сможет принять участие в игровой программе в 18.00 и посмотреть на луну в телескоп в 20.00 при условии ясной погоды.

    Владимирский планетарий: ул. Большая Московская, 66а

    21 апреля с 11.00 до 20.00

    Цена билета: для детей – 60 руб., для взрослых – 70 руб.

  2. Посмотри добрую комедию

    «Завтрак у папы» (Россия, 2015)

    У молодого, привлекательного и самовлюбленного Саши Титова в жизни, на первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше: он успешный креативный директор рекламного агентства и встречается с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но однажды утром на пороге своего дома Саша встречает милую десятилетнюю девочку Алю, которая представляется его дочкой. Ворвавшись в жизнь Саши, смышленая и любознательная Аля серьезно намерена надолго в ней обосноваться. Но готов ли Саша принять все сюрпризы, приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую жизнь?

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    21, 22 апреля в 18.30

    Вход свободный

  3. Послушай хорошие песни

    Концерт группы «Бесконечная история»

    Слава Доценко и Гоша Закурдаев с гитарами кочевали по квартирникам и в 1996 году на одном таком внеплановом концерте встретились с музыкантом Александром Евсеевым. В этом составе группа стала именоваться сейшн-группа «Бесконечная история». Первый концерт был дан на сцене театра-студии “Новая сцена” г. Владимира осенью 1997 года. Более 20 лет ребята радуют нас своими собственными песнями в стиле кантри, рок-н-ролл, блюз, регги. Зрителей ждут замечательные композиции в исполнении отличных музыкантов.

    Театр-студия «Новая сцена»: ул. Горького, 69

    22 апреля в  19.00

    Справки по телефону +7-904-034-96-55

  4. Узнай о расцвете земли Владимирской

    «Князья и разбойники»

    Вас ждет увлекательное путешествие в историю Владимиро-Суздальского княжества, легенды и малоизвестные былины о средневековых героях нашего края. Экскурсия будет познавательной для детей и взрослых.

    Запись и подробная информация в официальной группе “ВКонтакте

    22 апреля в 18.00

    Вход свободный

  5. Погрузись в мир поэзии

    Литературный квартирник

    Если тебя интересуют горячие новости из жизни владимирской поэзии, ты хочешь знакомиться с новыми молодыми авторами и послушать живой стих, впитывая все эмоции и чувства автора, – приходи на лирические встречи в уютной атмосфере арт-кафе. Для тех, кто хочет прочитать свои собственные произведения, необходима предварительная регистрация.

    Арт-кафе «Абажур»: ул. Княгининская, 7

    22 апреля в 16.00

    Регистрация для участников по телефону +7-915-750-86-87

    Справки по телефону +7 (4922) 42-11-59

    Автор: Татьяна Лысова
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