Пока, Fresh: прощаемся с одним из старейших ночных клубов Владимира

Некогда самый популярный владимирский клуб Fresh44 закрылся десять лет назад. Сейчас аварийное здание начали сносить, скоро на его месте появятся семейный ресторан, лаунж-клуб и салон красоты. Fresh44 действовал с 2003 по 2008 год. Именно здесь впервые во Владимире стали проводить тематические вечеринки и привозить настоящих звезд танцполов.

После закрытия клуба жизнь людей, которые были к нему причастны, сложилась по-разному. Например, DJ Алекс Кокс так и остался в пространстве шоу-бизнеса. Некогда MC Роман Немов работает в медиа-сфере. А один из учредителей клуба Михаил Зиновьев после закрытия Fresh44 отсидел 6 лет в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков.

Мы решили, что самое время помянуть Fresh44 – и попросили сделать это тех людей, кто имел к клубу непосредственное отношение.

Роман Немов, бывший MC клуба Fresh44:

«Fresh44» – первый клуб с фейс-контролем в городе. Тогда это было очень смешно, потому что никто, и мы, в том числе, не понимали, что такое фейс-контроль. Владимирцы почему-то думали, что фейс-контроль – это то, во что ты одет. Это создавало ореол привилегированности. И попасть в клуб в первые два года действительно было сложно.

Также это первый клуб в городе, где проводились тематические вечеринки. Например, прямо на улице разыграли фехтовальный поединок. Делали «колхозную» вечеринку: студенты колледжа культуры сидели на тракторе с сеном и пели песни и частушки под гармошку. Однажды я с еще одним работником клуба Андреем Фигурой сумел договориться с «Музеем природы». И мы притащили оттуда чучело медведя. Заплатив за него в качестве залога бешеные деньги по тем временам – 10 тысяч рублей.

Кстати, самый большой Open Air города Владимира тоже устроила команда клуба Fresh44. Тогда собралось от 8 до 10 тысяч человек. Это было в здании, где сейчас находится «М.Видео», на «Тандеме». Сейчас сложно представить, что это можно организовать. Тогда все это мы умудрялись проворачивать.

Зачем жалеть здание, которое разрушается? Fresh44 – это не стены, это люди, которые работали и в нем тусовались».

Алекс Кокс, бывший DJ Fresh44:

«Над этим проектом мы работали большой командой. Целых пять лет моей молодости прошли именно в клубе. Благодаря тем временам и вещам, которые мы вытворяли, нас помнят до сих пор. Я не жалею здание. Очень хорошо, что нашлись люди, которые делают наш город лучше: такое место не должно пустовать, а разруха на месте Fresh44 уж точно наш город не украшала. Надеюсь, что новые владельцы сделают это место таким же популярным, как и много лет назад».

Валерий Князев, бывший директор клуба «Магма»:

«Сносят и сносят. Сейчас уже не жалко. А было время, мы все выходные проводили там. Много друзей, воспоминаний, общих событий. Но для меня это было конкурирующее место. Я тогда был директором другого клуба, «Магма». Он находился на месте бывшего «Солнца», в Доме Офицеров».

Отари Муджиришвили, бывший главный редактор владимирского глянцевого журнала City:

«Это было абсолютно аварийное, очень пожароопасное здание. Все это дело держалось на нескольких подвижниках ночной жизни, во главе с Карабасом Зиной (Михаилом Зиновьевым – прим. ред.). Но это был действительно клуб с большой буквы. В отличие от всех остальных мест, это было место не для тех, кто может себе его позволить, а именно клуб для своих. А свои уже могли там себе позволить все, что угодно. После клуба Fresh44 всех этих людей вместе я видел только когда хоронили Олега Балтимора. Такое было место».

Илья Андреев, бывший постоянный посетитель клуба:

«Клубная культура во Владимире зародилась раньше Fresh44, но по-настоящему проявилась именно там. Там же она и умерла, никакой клуб потом уже не смог повторить такой успех. Несколько лет команда клуба баловала жителей Владимира, привозя лучших ди-джеев страны и мира. Каждые выходные во Fresh44 были, как праздник. Вопросов, куда сходить послушать качественную музыку и поплясать, просто не возникало».

Утверждение, что клуб – это не стены, а люди, которые в нем работают и отдыхают, оказалось более чем правильным. Спасибо им за воспоминания с тщательно отмеренной щепоткой ностальгии. А городу пора идти дальше.

Автор: Юлия Митина