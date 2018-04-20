16+

Пока, Fresh: прощаемся с одним из старейших ночных клубов Владимира

Здание сносят, а воспоминания остаются

Некогда самый популярный владимирский клуб Fresh44 закрылся десять лет назад. Сейчас аварийное здание начали сносить, скоро на его месте появятся семейный ресторан, лаунж-клуб и салон красоты. Fresh44 действовал с 2003 по 2008 год. Именно здесь впервые во Владимире стали проводить тематические вечеринки и привозить настоящих звезд танцполов. 

После закрытия клуба жизнь людей, которые были к нему причастны, сложилась по-разному. Например, DJ  Алекс Кокс так и остался в пространстве шоу-бизнеса. Некогда MC Роман Немов работает в медиа-сфере. А один из учредителей клуба Михаил Зиновьев после закрытия Fresh44 отсидел 6 лет в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков.

Мы решили, что самое время помянуть Fresh44 – и попросили сделать это тех людей, кто имел к клубу непосредственное отношение. 

Роман Немов, бывший MC клуба Fresh44: 

«Fresh44» – первый клуб с фейс-контролем в городе. Тогда это было очень смешно, потому что никто, и мы, в том числе, не понимали, что такое фейс-контроль. Владимирцы почему-то думали, что фейс-контроль – это то, во что ты одет. Это создавало ореол привилегированности. И попасть в клуб в первые два года действительно было сложно. 

Также это первый клуб в городе, где проводились тематические вечеринки. Например, прямо на улице разыграли фехтовальный поединок. Делали «колхозную» вечеринку: студенты колледжа культуры сидели на тракторе с сеном и пели песни и частушки под гармошку. Однажды я с еще одним работником клуба Андреем Фигурой сумел договориться с «Музеем природы». И мы притащили оттуда чучело медведя. Заплатив за него в качестве залога бешеные деньги по тем временам – 10 тысяч рублей. 

Кстати, самый большой Open Air города Владимира тоже устроила команда клуба Fresh44. Тогда собралось от 8 до 10 тысяч человек. Это было в здании, где сейчас находится «М.Видео», на «Тандеме». Сейчас сложно представить, что это можно организовать. Тогда все это мы умудрялись проворачивать. 

Зачем жалеть здание, которое разрушается? Fresh44 – это не стены, это люди, которые работали и в нем тусовались».

Алекс Кокс, бывший DJ Fresh44:

«Над этим проектом мы работали большой командой. Целых пять лет моей молодости прошли именно в клубе. Благодаря тем временам и вещам, которые мы вытворяли, нас помнят до сих пор. Я не жалею здание. Очень хорошо, что нашлись люди, которые делают наш город лучше: такое место не должно пустовать, а разруха на месте Fresh44 уж точно наш город не украшала. Надеюсь, что новые владельцы сделают это место таким же популярным, как и много лет назад».

Валерий Князев, бывший директор клуба «Магма»:

«Сносят и сносят. Сейчас уже не жалко. А было время, мы все выходные проводили там. Много друзей, воспоминаний, общих событий. Но для меня это было конкурирующее место. Я тогда был директором другого клуба, «Магма». Он находился на месте бывшего «Солнца», в Доме Офицеров». 

Отари Муджиришвили, бывший главный редактор владимирского глянцевого журнала City:

«Это было абсолютно аварийное, очень пожароопасное здание. Все это дело держалось на нескольких подвижниках ночной жизни, во главе с Карабасом Зиной (Михаилом Зиновьевым – прим. ред.). Но это был действительно клуб с большой буквы. В отличие от всех остальных мест, это было место не для тех, кто может себе его позволить, а именно клуб для своих. А свои уже могли там себе позволить все, что угодно. После клуба Fresh44 всех этих людей вместе я видел только когда хоронили Олега Балтимора. Такое было место».

Илья Андреев, бывший постоянный посетитель клуба: 

«Клубная культура во Владимире зародилась раньше Fresh44, но по-настоящему проявилась именно там. Там же она и умерла, никакой клуб потом уже не смог повторить такой успех. Несколько лет команда клуба баловала жителей Владимира, привозя лучших ди-джеев страны и мира. Каждые выходные во Fresh44 были, как праздник. Вопросов, куда сходить послушать качественную музыку и поплясать, просто не возникало».

Утверждение, что клуб – это не стены, а люди, которые в нем работают и отдыхают, оказалось более чем правильным. Спасибо им за воспоминания с тщательно отмеренной щепоткой ностальгии. А городу пора идти дальше. 

Автор: Юлия Митина

Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

В одном из ночных клубов города нашли контрафактный алкоголь

Кто терроризирует первую школу Владимира, пока остается загадкой

Бюджет Владимира пока не требует корректировок

Село осталось без клубов

“Ночных бабочек” ловила инвалид

Спасатели ночных дорог