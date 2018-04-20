Как русские рокеры Владимирскую землю воспевали

Русский рок – он ведь весь про наши корни. Это у них там, за бугром, лежат в основе блюзы, классика и прочий местный шансон. А у нас большинство рок-хитов местного разлива вполне можно исполнить задушевно так, у костра да под шестиструнку. Сразу следом за Визбором и Митяевым. Неудивительно, что так часто русские рокеры поют о городах и весях России. По этим песням можно даже отдельный атлас составить. Мы же решили вспомнить те случаи, когда в творчестве отечественных звезд в том или ином виде фигурировала Владимирская область.

Клязьма против графика

Лирический герой песни группы “Несчастный случай” сетовал на то, что график не дает ему предаваться радостям жизни. Среди этих радостей первое место занял отдых с “приятелями, художниками-писателями”. Какой именно? Да очень простой – “поехать на Клязьму, бухнуть под кустом”! Скептик поморщится и напомнит, что Клязьма, помимо Владимирской области, течет еще в трех регионах. Но поскольку наш регион вниманием музыкантов не очень избалован, давайте считать, что это написано именно про нашу часть Клязьмы.

БГ – чемпион!

Вот у Бориса Борисовича Гребенщикова почвы для домыслов куда меньше. В его песнях фигурирует множество российских городов. Исследователи отмечают особую любовь лидера “Аквариума” к Костроме. Но и нашим городам нашлось место в песнях БГ. Кстати, одна из них называется “Кострома, mon amour” и украшает собой одноименный альбом. Так вот, здесь в одну строчку были вплетены сразу два города:

“Как по райскому саду ходят злые стада.

Ох измена, засада, да живая вода.

Наотмашь по сердцу, светлым лебедем в кровь.

А на горке Владимир, а под горкой Покров”.

Но были прецеденты и покруче! На своем первом концерте во Владимире БГ исполнил песню, написанную специально для нашего города и о нашем городе. По словам Бориса Борисовича, эта миниатюра была сочинена буквально за пару часов до концерта. Гребенщиков спел ее под аккомпанемент акустической гитары, получилось очень мило и камерно, владимирцы оценили:

“На древней земле, прижавшись щекой,

Я, кажется, слышу то, чего ждал.

Ждал, ждал, ждал…

Мир и покой, радость моя, мир и покой…

Мир и покой, радость моя, мир и покой…”

К сожалению, видеозапись этого концертного эксклюзива на просторах Youtube не обнаруживается, в альбомы “Аквариума” и сольники БГ ее, наверное, тоже никогда не включат. Так что смотрим-слушаем “Кострому”.

“Рубахи Суздаля” на “Калиновом мосту”

Если вы думаете, что у “Аквариума” сложные для понимания тексты, то вы никогда не слушали “Калинов Мост”! Вот где непаханое поле для исследований, домыслов, анализа. Музыкально “Калинов Мост” – самые что ни на есть “почвенники” от рока. А коли так, то и в текстах без близких сердцу россиянина аллюзий не обойтись. Один из наиболее любимых фанатами альбомов Дмитрия Ревякина и Ко – “Выворотень” 1991 года. Песня “Венч”, идущая на нем третьим номером, была написана в 1989 году в Забайкалье. Казалось бы, где Забайкалье и где мы? Но внезапно во втором куплете:

“Искал без устали,

Распарывал швы,

Бурые веки изрезал зрачками.

Рубахи Суздаля

Напомнил живым,

Огненным криком

слезы чеканил!”

Если текст кажется вам слишком сложным, расслабьтесь. Это в любом случае очень красивая песня.

“Черный кофе” по-владимирски

Александра Шаганова – автора текстов песен “Любэ”, “Иванушек Интернешнл” и Жени Белоусова – трудно назвать рок-поэтом. Однако одним из главных хитов отечественного хард-н-хэви мы обязаны именно ему. Можно ли представить, чтобы в репертуаре металлической группы оказалась песня, где упоминался бы художник Исаак Левитан и его “Над вечным покоем”? Можно, если группа называется “Черный кофе”, а песня – да-да! – “Владимирская Русь”. Многие называют ее “Деревянные церкви Руси”, по первой строке. Так или иначе, почти каждый подросток 80-х легко вспомнит этот тягучий рифф и даже, возможно, напоет пару фраз авторства Шаганова.

Бонус: вандал-рок-поэзия

И завершает нашу подборку не песня, а стихи. Магистр поэтического Ордена куртуазных маньеристов, лидер группы “Бахыт-Компот”, автор термина “вандал-рок” и вообще большой хулиган Вадим Степанцов бывал в нашем городе и с концертами, и с поэтическими выступлениями. В песнях “Бахыта” Владимирская область не увековечена, зато именно в нашем городе разворачивается действие одного из стихотворений Степанцова. В этом произведении есть все: декадентские оргии, Первая мировая война, революция, расправы с “контрой”. И во всем это принимает непосредственное участие поэт Степанцов, постепенно разочаровывающийся в жизни. А заканчивается стихотворение вот так:

“Минул век. Разогнула Россия могучую спинушку,

на железных конях поскакала в другие века.

А Владимир всё тот же, всё так же поют в нём “Дубинушку”,

и на камне надгробном моём чья-то злая рука

год за годом выводит: “Убивший сиротку Аринушку

декадент Степанцов, председатель губернской ЧК”.

Автор: Андрей Чегодаев

Фото: Youtube.com