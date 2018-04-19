Проклятье князей Ромодановских

В жизни порой случаются непостижимые совпадения, которые трудно объяснить объективными причинами. Остается лишь верить в мистику и судьбу. Именно так обстоит дело с легендой о проклятии рода князей Ромодановских, которым было предсказано, что для них роковым станет имя Андрей. И действительно, все шесть носителей этого имени XVI – XVIII веков в династии имели проблемы в семье или оказались убиты, что, в конечном счете, привело к прекращению этого знаменитого княжеского и боярского рода.

Ромодановские — потомки князей Стародубских, чьим родоначальником стал младший сын великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода III Большое Гнездо Иван I Всеволодович Стародубский. У потомка Ивана князя Андрея Федоровича Стародубского, героя Куликовской битвы 1380 года, в которой он командовал полком правой руки, был внук Василий по прозванию Ромодан (так называли в ту пору хлопотливого суетливого человека). От него и пошли князя Ромодановские. Неудивительно, что Ромодановские нередко стремились называть своих сыновей Андреями. В переводе с греческого это имя означает «мужественный» или «храбрый», что как нельзя лучше подходило к династии князей-воинов. К тому же соратник Дмитрия Донского Андрей Стародубский был общим предком всех князей Ромодановских. Однако существовала легенда, согласно которой все княжичи, получившие имя Андрей при крещении, кончат плохо. То ли взятая в плен озлобленная татарская гадалка предсказала, то ли своя колдунья напророчила, но казавшееся блажью обещание сбылось с удручающей точностью.

Первым решился назвать отпрыска Андреем второй сын Василия Ромодана князь Иван Васильевич Ромодановский, по прозванию Лихач. Удачливый воевода, которого любило воинское счастье, презрел предсказание и выбрал для сына запретное имя. В итоге князь Андрей Иванович Ромодановский, живший в первой половине XVI века так и не женился, умер холостым, и на нем эта ветвь рода пресеклась, так как после Андрея больше дети у Ивана Лихача не рождались.

Однако двоюродный брат несчастного Андрея князь Василий Семенович Ромодановский по прозванию Нагай решился-таки назвать своего первенца Андреем. И поначалу все было хорошо. Андрей Нагаев-Ромодановский отличился на ратной службе, у него, в свой черед родились двое сыновей Афанасий и Василий. А потом у старшего появился еще и внук — князь Федор Афанасьевич. Счастливы дед смеялся и говорил, что, мол, на этот раз предсказание не сбылось. Но он поторопился. Сначала почти одновременно от чумы умерли оба его сына. А потом тоже скоропостижно умер и единственный внук. Служивший воеводой в Муроме старый князь Андрей Нагаев-Ромодановский умер в 1570 году, пережив всех своих потомков, и на нем его ветвь Ромодановских тоже прекратилась.

После этого в роду Ромодановских сыновей Андреями какое-то время не называли, но троюродный брат Андрея Нагаева боярин Григорий Петрович Ромодановский нарек-таки своего первенца Андреем. И печальная примета опять сработала!

Во время событий Великой Смуты в сентябре 1609 года царь Василий Шуйский отправил войско против польского гетмана Яна Сапеги. У села Рахманцево (ныне Рахманово в Пушкинском районе) на дороге из Москвы в Троице-Сергиевский монастырь русские полки сошлись с поляками. После ожесточенного боя войска Шуйского были вынуждены отступить. Хотя полякам тоже крепко досталось. Были обращены в бегство три полка польской конницы, захвачена почти вся польская артиллерия. Однако потери были велики, особенно в передовом полку, которым командовал князь Григорий Петрович Ромодановский. В этом бою погиб старший сын воеводы молодой князь Андрей Григорьевич Ромодановский. Как сообщала летопись, Григорий Петрович Ромодановский показал «храбрость и дородство» и «тут же у нево и сына его убиша князя Андрея».

И тем не менее, младший брат погибшего князь Григорий Григорьевич Ромодановский, тоже боярин и воевода, назвал своего старшего сына Андреем. Но и второму князю Андрею Григорьевичу Ромодановскому, племяннику предыдущего, погибшего в 1609 году, судьба оказалась крайне неблагосклонна. Спустя почти 60 лет трагедия семьи Ромодановских у села Рахманцево повторилась вновь. В 1668 году князь Андрей Григорьевич младший Ромодановский, находясь в войске под командованием своего отца боярина Григория Григорьевича Ромодановского, был взят в плен крымскими татарами. В плену он провел в общей сложности долгих 23 года в очень тяжелых условиях. В 1674 году его отец Г. Г. Ромодановский писал царю Алексею Михайловичу: «…мой сынишка Андрюшка, за тебя разлив свою недозрелую кровь, в томительной нужде в Крымском плену, в кандалах, живот свой мучит седьмой год».

Несколько раз крымцы намеревались отпустить князя за большой выкуп, однажды даже и почти совсем отпустили, но на самой границе Крымского ханства Андрея Ромодановского вновь задержали. Отпустивший его хан Адиль Гирей был свергнут с престола своим родственником Селим Гиреем, а тот распорядился опять задержать уже почти освобожденного пленника. Переговоры между Россией и Крымским ханством тянулись годами. Лишь осенью 1681 года князь Андрей Григорьевич Ромодановский был выкуплен из плена и вернулся на родину. Состояние его здоровья оставляло желать лучшего, но он выжил вопреки всему. Вскоре его представили царю Федору III Алексеевичу, который щедро наградил претерпевшего муки плена воеводу и пожаловал его в бояре. 12 февраля 1682 года князь Андрей Ромодановский женился на княгине Евдокии Федоровне Хилковой, вдове стольника князя Федора Федоровича Хилкова, умершего в 1681-м. Поговаривали, что княгиня была невестой Ромодановского еще до его пленения, но после того, как он оказался в неволе у крымцев, родня заставила ее выйти замуж за Хилкова. И точно ее брак с князем Хилковым был заключен в 1668 году — после того, как Андрей Ромодановский попал в плен! Теперь же, казалось, ничто не мешало семейному счастью.

Однако 15 мая 1682 года в Москве грянул стрелецкий бунт. Мятежные стрельцы схватили у патриарха старого боярина Григория Григорьевича Ромодановского и закололи протазаном в Кремле напротив Посольского приказа. По описанию современника, «ведуще его за власы и браду, зело ругательно терзаху и по лицу бивше», а после подняли его на копья, а затем зарубили. Не пощадили и его старшего сына князя Андрея, пробывшего на свободе всего полгода, а в браке — всего три месяца. Оставить потомков князь Андрей Григорьевич не успел.

Но эта трагедия князя Андрея Ромодановского оказалась не последней. Младший брат долгие годы томившегося в крымском плену воеводы князь и боярин Михаил Григорьевич Ромодановский вопреки примете тоже назвал своего старшего сына Андреем. И, как оказалось, совершенно напрасно!

Князь Андрей Михайлович Ромодановский появился на свет 30 октября 1679 года. Его молодость пришлась на бурное царствование Петра Великого. Во время Северной войны со Швецией капитан лейб-гвардии Преображенского полка А. М. Ромодановский, длительное время служивший в составе 10-й роты преображенцев, был убит в одной из стычек со шведами в пределах Польши в феврале 1712 года всего лишь в 29-летнем возрасте, оставив 36-летнюю вдову княгиню Анастасию Борисовну, урожденную княжну Голицыной (она была семью годами старше мужа, по тем временам это была очень большая разница в возрасте). Их единственный сын князь Михаил Андреевич Ромодановский умер совсем молодым, что предопределило пресечение рода, так как единственными его представителями ко времени гибели князя Андрея остались престарелый 72-летний князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский (четвероюродный брат убитого на войне капитана) и его 40-летний сын Иван Федорович, у которого была одна лишь дочь. И когда в 1730 году Иван Ромодановский умер, других князей Ромодановских на земле не осталось.

Автор: Николай Фролов