Не уверен, не заводи!

Заводя щенка, никто поначалу не планирует расставаться с ним. А собак-отказников почему-то меньше не становится. По мнению профессионалов, многие люди в погоне за модой на ту или иную породу, просто не задаются вопросом: готовы ли они воспитывать именно такую собаку? С помощью кинологов Дарьи Зотовой и Татьяны Александровой мы составили список пород, которым нужен особенный уход и внимание.

Шарпей

Дарья Зотова: «Большинство шарпеев склонны к аллергии. Если вы готовитесь стать хозяином щенка этой породы, то нужно понимать, что кормить щенка, а далее взрослую собаку придется только качественным кормом. Кроме того, у шарпеев часто возникают проблемы с ушами (отит) и глазами (заворот века). Собаки этой породы любят независимость и стремятся к доминированию в семье. Поэтому важно уже в щенячьем возрасте корректно показать, кто в доме хозяин. Если шарпей – ваша первая собака, то, скорее всего, вам потребуются советы кинолога».

Лабрадор

Дарья Зотова: «Собаки этой породы часто страдают ожирением. Для лабрадора крайне важно подобрать сбалансированное, качественное питание, не экономить на прогулках, заниматься дрессировкой. У лабрадоров часто бывают проблемы с ушами, а из-за предрасположенности к лишнему весу – с суставами. Следите за весом собаки и берегите от переохлаждения!»

Американский стаффордширский терьер

Дарья Зотова: «Эта собака – не для ленивых и неопытных. По натуре защитник, стаффордширский терьер подойдет только тому, у кого есть опыт в воспитании и дрессировке. Стаффу требуется большая физическая нагрузка. Возможны аллергические реакции на корм. Не заводите стаффордширского терьера, не изучив все особенности породы и оценив свои возможности!»

Далматинец

Татьяна Александрова: «Довольно часто у далматинцев генетически встречается глухота. Выбирайте проверенного заводчика и внимательно следите за состоянием здоровья своей собаки. Визиты к отоларингологу – ежегодно!»

Немецкая овчарка

Татьяна Александрова: «Главная генетическая проблема немецкой овчарки – проблемы тазобедренного сустава. Выбирайте щенка тщательно, и регулярно контролируйте состояние здоровья собаки. Появились проблемы – не откладывайте поход или поездку к ветеринару. Дисплазия тазобедренного сустава может не только причинять собаке боль, но и обездвижить ее!»

Мопс, боксер, бульдог

Татьяна Александрова: «Почти у всех короткомордых пород возникают проблемы с дыханием. В жару им категорически запрещено находиться под палящим солнцем. А если вы все же вывели собаку на улицу в такую погоду, приобретите заранее охлаждающую попону. Это намного облегчит жизнь вашему питомцу».

И самое главное, выбрав любого щенка, взвесьте все «за» и «против». Потому что, независимо от породы, от вас потребуются терпение, любовь, время на походы к ветеринару, средства на прививки и противоклещевую обработку, готовность выходить на улицу 2-3 раза в день в любую погоду и в любом состоянии. Если готовы, добро пожаловать в ряды «собачников»! А если нет, позвольте кому-то другому сделать собаку своим другом.

Автор: Юлия Митина

Фото: million.wallpapers.ru