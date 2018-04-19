Другая Европа, или Албания – страна орлов

Небоскребы и заброшенные здания в центре города. Мечети бок о бок с православными церквями. Почти российские спальные кварталы и цыганские трущобы. Прекрасная природа и огромные свалки вдоль дорог. Такой запомнилась экзотическая Албания нашему тревел-блогеру Анастасии Коловой.

Все, что я до недавнего времени знала об Албании, это то, что она есть. В Шкиперию (так свою страну называют сами албанцы) я попала случайно:тбудучи в Черногории, взяла однодневный тур с гидом.

Про дорогу

Совсем скоро,19 июня, из Москвы вылетит первый прямой рейс до албанской столицы Тираны. Каждый вторник вплоть до 11 сентября чартеры будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Время в пути – 3 часа 15 минут. Из Тираны легко добраться до курортных городов. Да, в Албании есть море, точнее, два – Адриатическое и Ионическое. Не была, не знаю, но говорят, что вполне неплохой бюджетный отдых. Пока же прямых рейсов из России нет. Добраться до Албании можно либо с пересадкой, либо последовать моему примеру и поехать на экскурсию из Черногории. Цена – примерно 35 евро.

Про валюту

Местная валюта называется «лек». Евро тоже в ходу, но им можно только расплачиваться. Сдачу вы получите в леках. Подозреваю, что у каждого продавца действует свой, выгодный ему, курс. Поэтому если остаетесь в Албании больше, чем на сутки, отправляйтесь в обменник.

Про язык

В Албании говорят на албанском языке. Албанский язык вы не поймете, как ни старайтесь. Ни одного понятного или хотя бы знакомого слова. Албанская молодежь еще как-то пытается понимать английский, старшее поколение говорит только на родном. Правда, пожилой хозяин забегаловки в Тиране, узнав, что мы из России, оживился так, будто встретил давно потерянную родню. Даже вспомнил на радостях пару русских слов. Этого вполне хватило для нашего непродолжительного общения.

Про самое интересное

Албания мне постоянно что-то напоминала: то Стамбул, то Абхазию, то Россию девяностых, то Союз восьмидесятых. В редких путевых заметках про Албанию пишут про ужасные дороги. Ну, не знаю! Те, по которым нас возили до Тираны и обратно, по сравнению со многими российскими, просто автобаны. Что действительно в стране гордых орлов ужас -ужас, так это трафик! Впрочем, он такой везде на Балканах. Нечто подобное я видела только в Грузии. Но там везде полно полицейских. Ради вас они остановят бесконечный автопоток, иначе каждый раз рисковать жизнью на переходе никаких сил не хватит. В Албании я гаишников не видела. Зато именно здесь первый раз в жизни посмотрела на памятник Сталину.

Это сейчас «знакомые все лица» стоят рядком на задворках тиранского ДК, а когда-то указывали Албании верное направление на главных городских площадях.

О почти полувековом коммунистическом прошлом страны напоминают и построенные на случай войны бункеры. Если в Союзе был железный занавес, то Албания вплоть до смерти своего нацлидера Энвера Ходжи в 1985 году жила под железобетонным колпаком. «Последний сталинист Европы» Ходжа рассорился со своими союзниками, заблокировал въезды и выезды из страны и стал готовиться к войне со всем миром. Для этого на суше и в море было построено около семисот тысяч бункеров. Правда, на маленькую, но гордую Албанию так никто и не напал. Не осмелились, наверно. Сейчас многие бункеры демонтированы. Оставшиеся хозяйственные албанцы приспособили под музеи, офисы, бары и даже свинарники.

А мавзолей Энвера Ходжи стоит в самом центре Тираны. Монументальное строение должно было стать последним приютом албанского диктатора, но что-то пошло не так. Сейчас здесь тусуется молодежь, самые отчаянные катаются с пологих стен мавзолея как с горки.

А вот кем в Албании гордятся безоговорочно, так это Матерью Терезой. Памятник самой известной в мире албанке установлен в городе Шкодер.

Албания вообще держится на женщинах. Первое, что нас удивило в местных кафе – за столиками сидят исключительно мужчины. Оказалось, женщинам попросту некогда, они работают, содержат семьи. Мужчинам найти работу гораздо сложнее. Ага, поэтому от безработицы они спасаются в кофейнях!

Кстати, и то, и другое – и кофе, и мужчины – в Албании прекрасны! Мне впервые в жизни стало неловко за отсутствие макияжа и неуложенные волосы. Клянусь, Зверев, Лисовец и Рогов будут рыдать друг у друга на плече от зависти, если столкнутся лицом к лицу с кем-то из албанских модников.

Я ничего не ждала от Албании, а она поразила меня в самое сердце. Это как оказаться внутри фильма Кустурицы – «балкано-стайл» как он есть: с диванами на обочине и безумными балканскими свадьбами.

Албания ещё только учится быть туристическим направлением. Я бы вернулась. А вы бы рискнули съездить?

Автор: Анастасия Колова

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