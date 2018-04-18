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Спасаемся от дождя в плаще, как у Равшаны Курковой!

Prizyv.Ru нашел во Владимире аналоги «звездного» гардероба для дождливой погоды

Внезапно сугробы сменились лужами, и все звезды из модных дутых пуховиков влезли в элегантные плащи и дождевики. Думаете, что такие крутые вещи, как у Натальи Водяновой, Дарьи Мельниковой или Равшаны Курковой нигде не найти? А вот и нет. Владимир хоть не столица моды, но сделать себе модный «звездный» лук можно за 2000 – 4000 рублей. 

Александра Креар, стилист: «Выбор цвета и ткани дождевика или плаща напрямую зависит от вашего цветотипа внешности и от уровня энергетики, как это ни странно. Девочкам холодного, ненасыщенного цветотипа, как у Натальи Водяновой, идеально подойдёт дождевик нежного холодного оттенка из ткани с эффектом перламутра».

Фото: instagram.com

 Во Владимире:

Фото: befree.ru

Цена: 3999 рублей

«А лакированные черные, серебряные, красные фактуры подойдут девочкам со взрывным темпераментом и яркой, контрастной внешностью. Например, жгучим брюнеткам». 

Фото: befree.ru

Цена: 3999 рублей

«Если вы по натуре нежная и романтичная, но внешность у вас достаточно яркая, как у Равшаны Курковой – выбирайте яркий цвет, но более тонкую, полупрозрачную фактуру».

Фото: instagram.com

Во Владимире:

Фото: stradivarius.com

 Цена: 1999 рублей

Фото: zara.com

Цена: 2999 рублей

Самый универсальный вариант – классический базовый плащ, который никогда не выйдет из моды и подойдет абсолютно всем. Точь в точь, как у Дарьи Мельниковой. 

Фото: instagram.com

Во Владимире: 

Фото: zara.com

Цена: 2999 рублей

Главный принцип создания гардероба – украшение подобного подобным. Чем ярче внешность, тем смелее можно экспериментировать с цветами. Чем динамичнее натура, тем жестче материал. Ничего не бойтесь и помните: дождь – это не причина для серости и уныния в одежде!

Автор: Юлия Митина

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