Пять мини-сериалов для тех, кто скучает по «Аббатству Даунтон»

Миллионы поклонников сериала «Аббатство Даунтон» по всему свету ужасно соскучились по любимым героям. Целых шесть сезонов зрители наблюдали за жизнью семьи Кроули в непростые для Великобритании и всего мира годы. Два года назад создатели пообещали выпустить полнометражный фильм, который покажет героев десять лет спустя. Чтобы скрасить ожидание, мы собрали пять отличных мини-сериалов, идеально передающих атмосферу старой Англии. Спойлер: в некоторых снимаются актеры из «Аббатства Даунтон»!

«Говардс-Энд», 2017

Начнем с самой горячей новинки. Четырехсерийный «Говардс-Энд» вышел в 2017, в русской озвучке появился только в апреле этого года. Создателям пришлось нелегко: переплюнуть полнометражную версию с Эммой Томпсон, Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер, кажется, невозможно. Но режиссеру удалось создать свою версию классического романа Эдварда Моргана Форстера. Идеально справились костюмеры и художники-декораторы. Отличный актерский состав, без громких имен, но это и к лучшему. Из известных российскому зрителю – Джулия Ормонд («Легенды осени», «Молодая Екатерина», «Сибирский цирюльник»).

Это история трех семей из трех разных социальных слоев общества. Уилкоксы – богатые капиталисты, им принадлежит старое поместье Говардс-Энд. Сестры Шлегель и их брат – представители просвещённой буржуазии, идеалисты. Выходцы из Германии, они обеспечены, хорошо образованы, разбираются в искусстве. И третья семья – бедный клерк Леонард Баст, пытающийся дотянуться до представителей более высокого сословия, и его жена. Сюжет закручивается, когда все они знакомятся друг с другом. Любовь, деньги, предательство – все, что нужно, чтобы не отрываться от экрана.

«Эмма», 2009

Роман Джейн Остин «Эмма» был экранизирован несколько раз. Это пятая по счету попытка и довольно удачная. До этого были полнометражный фильм с Гвинет Пэлтроу и мини-сериал с Кейт Бекинсейл. Надо сказать, что в сериале 2009 года к выбору актеров подошли со всей ответственностью. Очень органично смотрятся главные герои Ромола Гарай и Джонни Ли Миллер(«Хакеры», «На игле», «Мрачные тени», «Элементарно»). В остальном все по-английски прелестно: старые поместья, чудесные пейзажи и, конечно, юмор – все, что так удается BBC при экранизации исторических фильмов.

Коротко сюжет для тех, кто не читал роман и не смотрел предыдущие экранизации. Главная героиня Эмма Вудхауз – мечтательница, красавица и… любительница устраивать судьбы других. Она почему-то решила, что сама никогда не выйдет замуж, и с завидным энтузиазмом сватает своих знакомых, несмотря на их сопротивление. Но жизнь приготовила сюрприз и для самой Эммы. Опять же, романтика, тонкий английский юмор и непременный хэппи-энд – все, что нужно для хорошего вечера.

«Разум и чувства», 2008

Еще одна экранизация любимицы всех романтичных особ Джейн Остин. Судя по истории британского кинематографа, беспроигрышный вариант. «Разум и чувства» режиссеры любят не меньше, чем «Эмму» и «Гордость и предубеждение». Один из самых известных фильмов с Эммой Томпсон (очень уж она хорошо смотрится в таких ролях), Кейт Уинслет, Хью Грантом и Аланом Рикманом стал признанной классикой. Каст мини-сериала 2008 года не хуже. И тут сюрприз для всех поклонников «Аббатства Даунтон»: в роли мистера Феррарса – да, да, да! – Дэн Стивенс. Его генеральная репетиция перед ролью Мэттью Кроули.

Итак, в центре – судьбы двух сестер Дэшвуд: разумной, сдержанной Элинор и страстной, порой слишком эмоциональной Марианны. Их отец умирает, оставляя все состояние старшему сыну от первого брака. Мать и ее дочери фактически остаются без дома и с весьма скромным содержанием. Элинор влюбляется в Эдварда Феррарса, но из-за его прежних обязательств они не могут быть вместе. Страдает от предательства возлюбленного и Марианна. Но, как всегда у Джейн Остин, после бурных перипетий все будет хорошо. Три серии хороших манер, романтики и переживаний гарантированы.

«Крэнфорд» и «Возвращение в Крэнфорд», 2007

Этот мини-сериал – рай для тех, кто скучает по любимым актерам из «Аббатства Даунтон». В ролях Мишель Докери и Джим Картер. Но на первом плане настоящие легенды британского кино – Джуди Денч и Джулия Маккензи («Мисс Марпл Агаты Кристи»). Небольшая, но симпатичная роль досталась Тому Хиддлстону. Уже актерского состава достаточно, чтобы посмотреть «Крэнфорд». В основу сериала легли романы английской писательницы Элизабет Гаскелл – еще одна гарантия качества.

Все происходит в маленьком городке Крэнфорд в графстве Чешир. Здесь своя размеренная, выверенная годами жизнь. К двум сестрам, Деборе и Матильде Дженкинс приезжает погостить юная и, естественно, симпатичная родственница Мэри. Старые девы опекают свою юную подопечную. И тут в городе, где, кажется, обитают одни эксцентричные дамы, приезжает молодой холостяк доктор Харрисон, а вслед за ним вдовец капитан Браун. И вот тут-то и начинаются скандалы, интриги, расследования, приправленные английским юмором. Отличный добрый фильм, который хочется пересмотреть не один раз.

«Север и Юг», 2004

Трогательная, красивая история о любви, способной преодолеть все преграды и условности. «Север и Юг» – еще одна экранизация романа Элизабет Гаскелл. Одна из ролей досталась будущему мистеру Бейтсу из «Аббатства Даунтон» – Брендану Койлу. Здесь он играет рабочего, бунтаря, готового сражаться за лучшие условия труда. Одним словом, молод и горяч. Одна из главных ролей досталась харизматичному Ричарду Армитиджу («Робин Гуд», «Хоббит»).

Все начинается, когда очаровательная Маргарет Хейл вынужденно покидает уютный южный городок и приезжает в холодный, грязный промышленный Милтон на севере Англии. Впервые девушка видит, как ужасно живут рабочие на хлопкопрядильной фабрике. Маргарет знакомится с ее владельцем, чопорным мистером Торнтоном. Они не выносят друг друга, но, как известно из английских романов, от ненависти до любви один шаг. Противостояние двух героев развивается на фоне стачек рабочих. В конце концов, добро побеждает: фабрикант идет навстречу профсоюзу, а Маргарет – навстречу своей любви. Приятного просмотра!

Елена Пляскина

Фото: internetmonk.com