Мам детей с ДЦП поддержат фотосессией

Прекрасный и добрый фотопроект «Красота против болезни» состоится в это воскресенье в фотостудии «Расти» во Владимире (улица Усти-на-Лабе, д. 16-а). В кадре окажутся молодые мамы, воспитывающие детей с диагнозом «детский церебральный паралич». В ассоциации «Дети-ангелы» считают, что фотосессия поможет мамам, которые ежедневно борются с тяжелейшей болезнью.

В фотопроекте «Красота против болезни» участвуют 6 жительниц Владимира. Они каждый день дарят своим детям внимание, добро и любовь, но и сами заслуживают того же.

Ольга Синева, куратор фотопроекта «Красота против болезни»: «Мамы полностью погружены в состояние своих детей. Мы хотим им показать, что жизнь вокруг продолжается. И помощь может быть не только материальная. Поэтому мы нашли фотографа Костю Захарова, который согласился поснимать их бесплатно. Нашли парикмахеров и визажистов, которые согласились также бесплатно навести красоту для наших мам. Поскольку сегодня мамы не готовы выкладывать фото своих детей, мы начинаем с родителей».

Место: ул. Усти-на Лабе 16а, фотостудия «Расти»

Время: 22 апреля, 15:00

Автор: Юлия Митина

Заглавное фото: mjzk.ru