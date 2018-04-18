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Готовим теплицу под рассаду

Что делать в теплице в последние недели апреля?

Правильный уход за теплицей сейчас – залог хорошего урожая. Агроном Надежда Слесарева советует перед высадкой рассады в теплицу очистить грунт и насытить удобрениями почву. 

Очистка грунта

Очистить грунт можно тремя способами: 

Первый – удаление верхнего слоя почвы. Примерно 5 см почвы можно снимать спокойно. В ней больше всего накопилось ненужных нам бактерий и грибков. На место снятого грунта кладем навоз или любое другое минеральное удобрение. Сверху присыпаем просеянной почвой. 

Фото: teplica-exp.ru

Второй способ – обеззараживание почвы. Чтобы не снимать почву и не делать так много манипуляций, достаточно пролить ее раствором медного купороса (20-30 граммов на 10 литров воды). Тем самым вы полностью обеззаразите почву. И все вредные бактерии погибнут. 

Третий способ – опрыскивание. Для этого возьмем 400 граммов хлорной извести и разведем ее в 10 литрах воды. С помощью пульверизатора нанесем смесь по стенам теплицы и непосредственно почву. 

Удобрение

Чтобы ваша теплица приносила хороший урожай, нужно правильно обработать почву. Подготовка грунта в последние две недели перед высадкой рассады проходит по плану: 

  • Рыхление. Почва после зимы очень твердая, поэтому хорошенько прорыхлить почву – это первое дело для любого дачника. 
  • Пролив почвы водой. После рыхления обильно проливаем почву, чтобы она полностью насытилась и увлажнилась. 
  • Посев сидератов или удобрение перегноем, компостом или торфом. Сидераты – быстрорастущие растения. Они очистят почву, не дадут грунту засохнуть, избавят от токсинов и обогатят почву нужными микроэлементами. По сути, то же самое сделают и удобрения. Но и ту, и другую процедуру стоит проводить за 1,5 – 2 недели до основной посадки. 
  • Нейтрализация кислотности грунта. Для этого в почву добавляем известь или мел.
  • Перекопка и глубокое рыхление.
  • Последний пролив перед высадкой рассады.

Теплица полностью готова для высадки вашей рассады! Хорошего урожая!

Автор: Юлия Митина

Заглавное фото: domobodctvo.mirtesen.ru

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Обсуждение 1

  • Галина:
    18.04.2018 в 14:26

    А фитофтору убьешь только опрыскиванием купоросом? Или все же надо дать теплице отдохнуть и год подержать засеянной горчицей?

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