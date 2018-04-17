Ночью в костюме пирата вас ждут в библиотеке

В ближайшую пятницу, 20 апреля, во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». Её тема – «Магия книги». Действо развернётся в двух корпусах библиотеки: на Мира, 51 (там будет программа, в основном, детская) и на проспекте Строителей, 23 (здесь ждут молодёжь). Гостей ждет много интересного – музыка, мастер-классы, игры, конкурсы, викторины, экскурсии… «Призыв» знакомит вас с программой мероприятий.

«Библиосумерки» на ул. Мира, 51

В течение вечера в библиотеке будет проходить конкурс костюмов. Все читатели, пришедшие в библиотеку в костюмах моряков, пиратов, русалок и морских обитателей получат подарки, а победитель будет награждён специальным призом.

18.45. Концерт к открытию с участием вокального проекта «Ветер перемен» и школы ирландского танца «Solas»

19.00. Веселая игра для непосед «Морской узел»:

«Морская мастерская» – создай свой собственный зоопарк морских животных, выполненных в разных техниках рукоделия

Творческая мастерская «GoldFish» от специальных гостей Библионочи – Клуба приручения иностранных языков «InTouch»

Проверь свои знания в кроссворде и выиграй призы со дна морского

Проверка ловкости для самых маленьких «Рыбалка»

«ЛитЛабиринт» – увлекательная настольная игра-бродилка для знатоков «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона

«Цветоделие» – занимательный мастер-класс по изготовлению цветов из флиса

«Бумажные пираты» – сделай маленькую пиратскую банду и сможешь взять на абордаж какой-нибудь кораблик.

«Круги на воде» – мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру, который научит тебя превращать обычную воду в живую картину

«Фрегат и ладья» – соревнования по игре в шахматы помогут скоротать время в долгом путешествии

«Переполох на шхуне» – собери слова, буквы которых от морской качки рассыпались и перепутались

«Море волнуется раз!» – подвижная игра, которая проверит внимательность и реакцию

Праздничное угощение с чаем и сладостями

19.10: «KistiKraski» – мастер-класс по рисованию акриловыми красками от профессиональных художников студии «KistiKraski»

19.30: Интеллектуальные командные игры и викторины для знатоков мореходства

20.00: Начало работы фото-зоны – почувствуй себя капитаном собственного корабля

20.30: «Йо-хо-хо» – мастер-класс по ирландским танцам научит отплясывать не хуже Долговязого МакДугласа

20.40: «Морзянка» командная игра расскажет и покажет, как послать сообщение с одного

корабля на другой, не имея никаких специальных средств связи

21.00: «Веселая бригантина» – задорный пиратский танцевальный флеш-моб и дискотека для

бывалых мореходов.

«Поролоновая вечеринка» – шуточные сражения, осады и другие игры с аниматорами.

21.20: «Кто хочет стать капитаном» интеллектуальная игра, которая научит командовать кораблем.

21.30: Зрелищное шоу мыльных пузырей понравится всем – от самых маленьких, до самых взрослых!

22.00: Окончание Библионочи

В качестве особых призов в играх и викторинах будут билеты на «Пиратский клад» – квест-экскурсию в книгохранилище, которое в обычное время закрыто для посещения. И на мастер-класс по рисованию песком «На морской глубине».

«Библионочь» на пр. Строителей, 23

18.00: Выступление группы «Бесконечная история».

19.00: Торжественное открытие БИБЛИОНОЧИ-2018.

Библиотечный КВЕСТ «Фантастические твари» по мотивам книги Дж.К. Роулинг «Фантастические звери и места их обитания».

Работа детской площадки для молодых родителей, которые хотят воспитать в своих детях привычку посещать библиотеки еще с самого юного возраста.

Начало работы мастер-классов, которые научат всех желающих японской технике оригами, созданию обложек для книг, шитью тряпичной куклы Тильды и изготовлению брелков.

Фото-сессии «Книги и манекены» для желающих сохранить воспоминания о Библионочи как можно дольше.

«Хочешь быть в теме – читай!» -обзор книг для молодежи, чтобы больше не терзаться вопросом «Что бы такого еще почитать?».

«Угадай мелодию» – проверка музыкального слуха для меломанов.

Праздничное угощение с чаем и сладостями.

19.15: «Африканские ритмы» – зажигательное шоу барабанов

19.30: «ПОЭТ И РЕЧЬ» – встреча с поэтом, переводчиком и издателем из г. Москва Максимом Амелиным.

20.00: Викторины для литературоведов-любителей и книгоманов.

20.30: Открытие выставки молодых художников «АРТ-НАВИС».

Акустическая зарисовка «Легенды о братьях»: фрагменты гоголевской «Страшной мести» с музыкальным сопровождением.

20.45: Выступление молодых поэтов в рамках проекта «ПОЭТ И».

21.00: Караоке – раскрой свой певческий талант!

21.15: «Барабанный круг» – выступление барабанщиков

21.45: Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в ходе которой каждый желающий сможет получить призы за свои знания.

«Книжные свидания» – романтические встречи для влюбленных в литературу.

22.00: Экскурсии по библиотеке познакомят гостей Библионочи с нашей обновленной, современной библиотекой.

Географический диктант от молодежного Совета русского географического общества позволит показать, как хорошо вы знаете свою страну и мир.

22.45: Концерт для любителей неординарной музыки. Для гостей Библионочи выступят группы: ФОН КНОФФ orchestra, ОДНАНОЧЬ, HolyKate, Ms.Fuchs и ЗАГОВОРЩИКИ.

23.00: Мастер-класс по сценической речи от актрисы Владимирского академического театра драмы Анны Лузгиной

00.00: Кинопоказ для сов и полуночников.

Ратмир Степанов

Фото Марины Сычевой