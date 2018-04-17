НеИдуНаСубботник

От редакции: Этим материалом мы открываем на нашем сайте новую рубрику “YouТут”. Это площадка для всех, кто имеет собственное мнение по самым разным вопросам. Это ваш шанс быть услышанным кем-то еще, кроме друзей “ВКонтакте” и на “Facebook”. Это место столкновения точек зрения. Наш дебютант Виктор Волчек активно интересуется вопросами городского благоустройства. А его позиция по отношению к городским субботникам выражена в заголовке. Соглашаться с ней или нет, решать вам.

Я никогда не хожу на субботники. Это мероприятие не столько бессмысленное, сколько со всех сторон вредное.

Один из наиболее видных противников субботников — это, конечно же, известный блогер Илья Варламов. Свою позицию он обозначил давно: чтобы в городе было чисто, я плачу налоги, не мусорю сам и другим не даю. Чиновники получают большие зарплаты, почему на мои налоги они выполняют работу дворников? Если мэр города не может организовать регулярную уборку города, он должен идти со своим правительством не на субботник, а в отставку.

Я же не вижу ничего плохого в актах гражданского самосознания и, наоборот, сторонник того, что там, где мы можем наводить порядок самостоятельно, мы и должны его наводить, а не ждать, когда кто-то другой придет и наведет порядок.

Но субботники, тем не менее, по-прежнему вредны.

Единственная разумная польза от субботника — это уборка мусора. Но, с другой стороны, это работа дворника, и мусор — это процесс постоянный, и убирать его нужно постоянно, а не раз в году всем домом.

Уборка листвы же, так популярная среди наших сограждан, имеет смысл только в одном случае — если деревья вокруг больные, а листья зараженные. Оставлять зараженные листья действительно не имеет смысла, так как это приводит к распространению болезни на другие деревья. Но если ваша листва ничем не заражена, убирая ее, вы всем своим домом создаете открытый грунт, чего делать категорически нельзя.

Листва и старая трава, по сути, представляют собой естественную мульчу, что защищает грунт от размывания в дождь, и, как следствие, избавляет нас от грязи на тротуарах, которой у нас слишком много! Съездите в Европу, там чисто ровно потому, что европейцы давно осознали, что открытый неукрепленный грунт в городе — это однозначная грязь на улицах. Мы же, наоборот, делаем все для создания грязных улиц в городе, чтобы потом ругать власть/коммунальщиков/страну/жизнь (нужное подчеркнуть).

Так полюбившиеся нашим согражданам триммеры для покосов травы во дворах, мало того, что создают шум, так помимо прочего поддерживают тот самый грунт в открытом состоянии круглый год, ровно для того, чтобы наши улицы были еще грязнее! “Но как же — мы же делаем доброе дело, благоустраиваем, что красивого в бурьяне?”, — скажет сезонный активист-сосед по дому, или председатель КТОС, выписывающий штрафы за нескошенную траву. Здесь все очень просто — если трава является дикоросом, то такая трава не требует никакого ухода, если она не несет угрозу жизни и здоровью, то есть если по ней не может распространиться пожар. Покос дикоросов нигде в мире не является элементом благоустройства. Наоборот, обычно дикоросы облагораживают, создавая элементы естественной природы во дворах домов. На фото ниже представлено благоустройство финского двора. Что-то мне подсказывает, что подобная высокая трава за лавочкой привела бы к крупному штрафу ТСЖ со стороны администрации города, если бы такая лавочка находилась в России.

А если все же высокая трава доставляет Вам дискомфорт, то ее надо не просто скашивать, а высаживать вместо нее газон. При этом газон – это не просто перекопать и разбросать семена так называемой в народе “грин-травы”. Газон требует серьезных навыков. материалов, ухода и вообще городским властям пора бы устраивать мастер-классы для сотрудников УК, ТСЖ и прочих организаций, имеющим отношение к ЖКХ, по выращиванию и уходу за газоном. А еще лучше заключить договора по поставке рулонных газонов с ферм. Или открыть производство по выращиванию газонов (дарю бесплатно бизнес-идею, между прочим). Пока мы не научимся отличать травяной покров лугового типа от газона, на наших улицах будет грязно!

А еще одно безумие — это покраска деревьев. Нигде в мире не красят деревья! Даже иностранцы удивляются (лично был свидетелем)! В лесу деревья замечательно растут непокрашенными, да даже в городе достаточно деревьев, неиспорченных белой краской. Целую статью расходов можно было бы направить на что-то действительно стоящее и положительное, но мы будем совсем скоро всем городом красить деревья в белый цвет.

Но самый главный вред субботников в том, что человек, сходивший на субботник, до следующего года будет вспоминать, как он по весне вышел во двор с граблями, а больше никто не вышел, и поэтому он свой “гражданский долг” выполнил. И теперь можно самому ничего не делать, в жизни дома не участвовать, но вот от остальных можно требовать! Я однажды собирал подписи на проведение капитального ремонта крыши (по закону надо собрать 2/3 подписей жильцов дома), так мне прямо так и сказали — “Ты на субботник не вышел? Вот хрен тебе теперь, а не подпись!” Назло бабушке отморожу уши.

Поэтому я не иду на субботник. Я за разумное и цивилизованное благоустройство, за адаптацию и развитие лучшего мирового опыта, а имитация кипучей деятельности, де-факто наносящая вред той среде, где мы живем, точно не для меня.

Автор: Виктор Волчек

Фото: vvolchek.livejournal.com