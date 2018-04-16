Спасаем переросшую рассаду: советы агронома

Но все вышеперечисленные способы подойдут, только если рассада еще не слишком выросла. В противном случае воспользуйтесь двумя более радикальными методами.

Разделите стебель на 2-3 части и поместите каждую часть в стакан с водой. После того, как растение даст корни, у вас будет новая, более сильная, окрепшая рассада. Но в этом случае плодов придется подождать несколько недель.

Если же рассада уже выпустила соцветия, обрежьте их максимально близко к стеблю. Внизу оставьте несколько листочков. В этом случае из спящих почек появятся новые стебельки. Благодаря этому повысится шанс хорошего урожая. Помните, что после такой процедуры растению нужно еще больше питания. Для этого либо добавьте подкормку, либо пересадите рассаду в более плодородную землю.