Спасаем переросшую рассаду: советы агронома

-
Ничто не помешает вам получить урожай!
По-настоящему теплые дни в этом году пришли поздновато. Многие садоводы столкнулись с проблемой: на дачу еще не выбрались, а заготовленная рассада уже чересчур выросла. Что делать, прощаться с урожаем? Вовсе нет, отвечает наш эксперт, опытнейший агроном Надежда Слесарева.
-
Почему перерастает рассада?
Помимо долгих холодов, перерастанию рассады способствуют следующие факторы:
– Нехватка света;
– Избыток воды и удобрений;
– Слишком густая посадка.
Но со всем можно справиться. Если рассада еще только пошла в рост, попробуйте притормозить его:
- Поместите рассаду в темное помещение;
- Уменьшите полив;
- Уберите все удобрения;
- Пересадите растения в емкость большего размера;
- Переставьте рассаду в прохладное место.
-
Время браться за нож
Но все вышеперечисленные способы подойдут, только если рассада еще не слишком выросла. В противном случае воспользуйтесь двумя более радикальными методами.
Разделите стебель на 2-3 части и поместите каждую часть в стакан с водой. После того, как растение даст корни, у вас будет новая, более сильная, окрепшая рассада. Но в этом случае плодов придется подождать несколько недель.
Если же рассада уже выпустила соцветия, обрежьте их максимально близко к стеблю. Внизу оставьте несколько листочков. В этом случае из спящих почек появятся новые стебельки. Благодаря этому повысится шанс хорошего урожая. Помните, что после такой процедуры растению нужно еще больше питания. Для этого либо добавьте подкормку, либо пересадите рассаду в более плодородную землю.
-
Не спешите с посадками
Сейчас уже достаточно тепло, дачники хотят поскорее высадить растения. Но не спешите – сначала проверьте температуру почвы. Воткните обычный уличный термометр в грядку на глубину 10-15 см. Если температура не поднимается выше +10°С, не рискуйте и не подвергайте растение ненужному стрессу – такие условия подойдут разве что для посадки лука.
Оптимальная температура для посадки зависит от вида растения:
Огурцы: +18°С днем и +16°С ночью.
Помидоры: +15°С днем и +14°С ночью.
Баклажаны: +18°С днем и +16°С ночью.
Перец: +15°С днем и +14°С ночью.
Лук: +10°С днем и +8°С ночью.
-
Клиент созрел, пора сажать!
Итак, рассада спасена, а температура позволяет работать в теплице. Наиболее популярный у дачников способ пересадки рассады – «посадка лежа». Заранее очистите стебель от листьев на 2/3 длины. Ранки должны успеть подсохнуть. После этого подготовьте бороздку в земле глубиной 10 см и уложите туда растения корнями на юг. Присыпайте землей, но оставьте открытую верхушку сеянца. После чего обильно полейте растения. При таком способе корни растения находятся ближе к поверхности земли. Это ускоряет созревание плодов.
Автор: Юлия Митина
Спасаем переросшую рассаду: советы агронома
Просмотры:
Обсуждение