Смена резины: куда автомобилисту податься?

Как положено в этом время, на владимирских шиномонтажных мастерских выстроились очереди. Редкий автомобилист «переобувается» самостоятельно – большинство предпочитает заплатить другому, чтобы не напрягаться и не пачкаться самим. Всегда ли нужно стоять в очереди? Prizyv.Ru оценил по достоинству все варианты шиномонтажа, доступные нашему человеку.

Круглосуточный шиномонтаж

Самый бюджетный вариант. Во Владимире вам готовы поменять резину за 700-1200 рублей. Все зависит от радиуса шин, а также от того, нужно ли просто перекинуть колеса, либо поставить новую резину на старые диски. Неоспоримый плюс таких сервисов – круглосуточная работа. Как правило, ночью очереди спадают, и можно спокойно приехать и поменять колеса.

Минусы:

– Огромные очереди в светлое время суток;

– Не везде принимают к оплате банковские карты;

– Если сервис находится в жилой зоне, то после 23:00 на его территории запрещено пользоваться шумными пневматическими гайковертами. Поэтому откручивать болты будут вручную, что займет много времени. А могут и вообще попросить вас открутить колеса самостоятельно.

Мобильный шиномонтаж

Удобно, просто и максимально экономит время. Вы просто звоните по телефону, а шустрые ребята приезжают туда, где вы находитесь и меняют колеса. Кстати, они помогут вам не только в случае сезонной смены шин, но и в случае прокола или пореза колеса.

Также у мобильной версии шиномонтажа есть услуга хранения колес – это здорово выручает тех, кто не может хранить резину в подвале, гараже или на балконе.

Минусы:

– Владимирцы «распробовали» эту услугу, и в горячий сезон мобильные шиномонтажи загружены не меньше стационарных. Поэтому переобуться по щелчку пальца не получится – скорее всего, вас запишут на определенное время.

– Шиномонтаж за полный комплекс услуг будет стоить от 1100 до 2000 рублей, плюс 400 рублей за выезд – это намного дороже стандартных расценок. И это понятно, ведь в стоимость услуг закладывается и бензин, и амортизация транспорта, и масса других расходов.

Шиномонтаж в дилерском центре

Это дороже всего. Но зато быстро, без очередей и с улыбочкой. Как правило, в дилерских центрах нет большого потока машин. А если и есть, то вас в любом случае запишут на ближайшее время. Выполнят техническую мойку, заменят резину. А вы, тем временем, спокойно попьете кофе или посмотрите на новые модели машин. Ну и еще большинство дилерских центров также предлагают услуги «шинного отеля».

Минусы:

Главный минус – стоимость. У «официалов» почти все и всегда дороже, чем у других. В данном случае полный комплекс услуг обойдется вам от 1700 до 3000 рублей. Правда, чтобы подсластить пилюлю, вам могут предложить какую-нибудь услугу по сниженной стоимости или бесплатно – например, продиагностируют подвеску. И уж будьте уверены, что-нибудь обязательно найдут – и вы приедете сюда еще раз, только уже на ремонт.

Заглавное фото: kupontik.ru

Автор: Юлия Митина