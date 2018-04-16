Информация о собрании акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

14 мая 2018 года в 11 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

Повестка собрания:

Утверждение счетной комиссии регистратора. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2017 г. Распределение прибыли по итогам 2017 года. Избрание членов Совета Директоров Общества. Избрание членов Совета Директоров Общества. Избрание ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников в 11 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 20.