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Информация о собрании акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

14 мая 2018 года в 11 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

Повестка собрания:

  1. Утверждение счетной комиссии регистратора.
  2. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2017 г.
  3. Распределение прибыли по итогам 2017 года.
  4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников в 11 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 20.

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