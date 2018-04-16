Информация о собрании акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

14 мая 2018 года в 11 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».
Повестка собрания:
- Утверждение счетной комиссии регистратора.
- Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2017 г.
- Распределение прибыли по итогам 2017 года.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников в 11 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 20.
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