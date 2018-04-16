Что же строят у драмтеатра?

Наше все Александр Сергеевич Пушкин как-то заметил: “Мы ленивы и нелюбопытны”. Многие ли интересуются тем, что творится прямо под носом? Казалось бы – вот стройка в самом центре города. Обнесена заборчиком, как положено. На заборчике – плакатик, с изображением строящегося объекта. И тем не менее, большинство участников нашего стрит-опроса безо всякого удивления восприняло самые абсурдные варианты, предложенные корреспондентом Prizyv.Ru Славой Логиновым. Убедитесь сами!

Автор: Андрей Чегодаев

Фото: Prizyv.Ru