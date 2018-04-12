Солнечные очки – аксессуар, который меняет всё. Буквально. Из пай-девочки легко можно превратиться в звезду американских боевиков или светскую львицу. Возможности безграничны, особенно с теми вариантами, которые предлагают в этом сезоне трендсеттеры. ТОП-5 ультрамодных солнечных очков – в моем новом видео:

Итак, чтобы сделать правильный выбор, лучше сразу определиться, что вам ближе – классика или странные, но трендовые модели. В первую очередь ориентируйтесь на форму лица. Уверена, вы уже приблизительно знаете, что идет, а что нет. Во-вторых, решите, готовы ли покупать очки (сразу оговорюсь, речь идет качественных, часто недешевых аксессуарах) каждый сезон или предпочитаете вложиться как следует, но один раз. В последнем случае, я рекомендую остановиться на более или менее классических очках. Они всегда в моде.

Самолет отправляется в полет

Авиаторы – одна из самых популярных моделей. Эти очки относятся к разряду вечной классики. Разработали их специально для американских ВВС, а значит модель практичная и удобная. Авиаторы любят Анджелина Джоли и Виктория Бекхэм. Носить можно практически со всем, кроме, пожалуй, девичьих платьев.

Минутка ретро

Клабмастер смотрятся, как очки для хороших, образованных, интеллигентных девочек. В них каждая из нас выглядит… серьезной. Благо, в этом сезоне дизайнеры выпустили массу вариаций, в том числе нарушив стильную строгость классической модели. Немного легкомысленности весной не помешает. Носить можно практически со всем, кроме спортивного костюма.

Чем больше, тем лучше

К нам окончательно вернулись крупные оправы. Я их обожаю! Смотрятся шикарно и идут практически всем. Не зря такие очки выбирает легендарная актриса Софи Лорен. Итальянки знают толк в моде и умеют в любое время дня выглядеть шикарно. А если еще и широкополую шляпу добавить…

Думы о Гарри Поттере

Круглые очки – один из лидеров сезона 2018. Маленькие, средние, большие. В пластиковой, металлической оправе или вовсе без нее – неважно. Главное – совершенно, идеально КРУГЛЫЕ. Носить можно с чем угодно, они выгодно смотрятся в любом стиле – от спортивного до женственного. Категорически не идут девушкам с круглой формой лица.

Мы все в матрице

Привет из 90-х – узкие очки, как в культовом фильме “Матрица”. Есть модели в стиле “кошачий глаз”, есть просто прямоугольные и овальные. Пожалуй, самая спорная форма этого сезона. Хорошо, если в мире есть хотя бы сотни две человек, которым они действительно идут. Но волну всеобщей любви к 90-м подхватили ведущие дома моды, звезды и инстаграм-блогеры. Теперь это не остановить.

Теперь, определившись с формой, стоит обратить внимание на качество самих линз. Солнечные очки – не просто аксессуар. Они должны защищать от солнца. Такие по определению не могут стоить 500 рублей и продаваться в случайных магазинах. Внимательно изучайте маркировку очков. В ней должно быть указано, какое количество УФ-лучей пропускают линзы, способны ли они адаптироваться к яркости света или убирать блики.

С любовью, МоднаЯ

Фото: Actual Pixels