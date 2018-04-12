Сыграй с нами в честь Дня космонавтики!

Сегодня – День космонавтики! И мы предлагаем нашим читателям сыграть с нами в очень простую игру в рамках акции “Ты просто космос!”. От вас потребуется пара минут (а может и меньше) свободного времени, а призом за победу станет комплект настоящей космической еды – такой, как на этом фото! С помощью этих двух тюбиков вы можете устроить либо романтический космо-ужин на двоих, либо царскую трапезу на одного – все зависит только от вашего желания и аппетита!

Условия очень простые – вы должны найти на картинке под этим абзацем зашифрованные в изображениях названия отечественных космических кораблей. Потом в записи об акции, размещенной в нашей группе “ВКонтакте” , в комментариях напишите количество найденных кораблей. Именно количество, а не их названия! Сделать это можно до 16-50 Мск. После этого вам остается только дождаться 17-00, когда там же, в нашей группе, мы проведем стрим, в ходе которого и определим победителя. Вперед – через тернии к звездам!