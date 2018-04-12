Статус – «свободен». Знакомимся с холостяками Владимира

И красивый, и умный, и понимающий… Да разве такого сейчас найдешь? Вы удивитесь, но мы разыскали во Владимире сразу четверых обаятельных, внимательных и интеллектуальных мужчин, которые совершенно свободны и открыты для новых отношений. От сердца отрываем!

Михаэль Ахмедов, преподаватель

Об увлечениях:

Мне 27 лет. Мое детство прошло на Кавказе, и воспитан я в духе мусульманских традиций и обычаев. Ни одно другое государство не может мне до сих пор заменить красоты Азербайджана.

После школы в Кольчугино, решил попробовать себя в юриспруденции. Закончил вуз с отличием. К 25 годам я стал кандидатом юридических наук, доцентом ВлГУ. Но кроме научной деятельности уже 10 лет занимаюсь волонтерским движением.

О себе:

Лучший отдых для меня – спорт. Это отличный способ «перезагрузиться» и дать голове и мыслям небольшой отдых. Положительными качествами в человеке считаю честность и альтруизм. Из негативного – завышенные ожидания и чрезмерная мечтательность.

Вредных привычек не имею, но и не осуждаю тех, у кого они есть. Это личное дело каждого.

О девушках:

В противоположном поле я всегда ищу поддержку и заботу, остальные особенности мне не важны.

Михаил Мойсеянчик, журналист

Об увлечениях:

Мне 30 лет, и я всё ещё молод и перспективен. Окончил СОШ №10 – был середнячком. Учился на факультете радиофизики, электроники и медтехники. Впитывал знания более 8 лет. По специальности, как и большинство владимирцев, я работать не пошёл, да и не очень хотелось. В итоге решил стать сначала фотографом, потом блогером, а сейчас тружусь корреспондентом одного из интернет-изданий.

Часто с друзьями играем в интеллектуальные игры. Нередко получается попасть в призёры. Ежегодно пытаемся проявить себя и в чемпионате области по игре «Что? Где? Когда?».

О себе:

Считаю, что обладаю довольно-таки специфическим чувством юмора. Лёгок в общении, привередлив в еде, крайне негативно отношусь к курящим. Из минусов — мало свободного времени.

О девушках:

Люблю спортивных девчонок с чувством юмора. Желательно без фанатизма в религии и политике. Цвет волос и глаз не важен. В приоритете – роскошная улыбка.

Кирилл Исаев, реставратор

Об увлечениях:

Мне 32 года. Главное мое увлечение – подводная охота. Занимаюсь реставрацией темперной живописи. Этот вид искусства когда-то вытеснил восковую живопись. Сейчас он не столь популярен, но крайне увлекателен. «Temperare» означает дословно «смешивать пропорции».

О себе:

Вредных привычек не имею. Из многолюдных мест предпочитаю не душные клубы, а стадионы нашей необъятной Родины. Мои плюсы – энергичный и легкий на подъем. Из минусов: доверчивый.

О девушках:

Девушек предпочитаю веселых, любящих путешествия и активный отдых.

Никита Храмов, маркетолог

Об увлечениях:

Мне 23 года. Я работаю в маркетинговом агентстве. В свободное время люблю заниматься спортом. В основном это хоккей и футбол. Также сейчас сам ремонтирую квартиру, в которую скоро планирую заехать.

Из интеллектуальных развлечений предпочитаю книги и хорошие фильмы. Самые любимые – «Троя», «Властелин колец», «Я легенда», «Остров проклятых».

О себе:

Своим плюсом считаю свой знак зодиака – я Рак. Еще одно преимущество – отсутствие вредных привычек.

О девушках:

Девушки мне могут понравиться самые разные. Главное – найти общие интересы.

Автор: Юлия Митина

Фото: из личного архива героев материала