Статус – «свободен». Знакомимся с холостяками Владимира

И красивый, и умный, и понимающий… Да разве такого сейчас найдешь? Вы удивитесь, но мы разыскали во Владимире сразу четверых обаятельных, внимательных и интеллектуальных мужчин, которые совершенно свободны и открыты для новых отношений. От сердца отрываем!
Михаэль Ахмедов, преподаватель
Об увлечениях:
Мне 27 лет. Мое детство прошло на Кавказе, и воспитан я в духе мусульманских традиций и обычаев. Ни одно другое государство не может мне до сих пор заменить красоты Азербайджана.
После школы в Кольчугино, решил попробовать себя в юриспруденции. Закончил вуз с отличием. К 25 годам я стал кандидатом юридических наук, доцентом ВлГУ. Но кроме научной деятельности уже 10 лет занимаюсь волонтерским движением.
О себе:
Лучший отдых для меня – спорт. Это отличный способ «перезагрузиться» и дать голове и мыслям небольшой отдых. Положительными качествами в человеке считаю честность и альтруизм. Из негативного – завышенные ожидания и чрезмерная мечтательность.
Вредных привычек не имею, но и не осуждаю тех, у кого они есть. Это личное дело каждого.
О девушках:
В противоположном поле я всегда ищу поддержку и заботу, остальные особенности мне не важны.
Михаил Мойсеянчик, журналист
Об увлечениях:
Мне 30 лет, и я всё ещё молод и перспективен. Окончил СОШ №10 – был середнячком. Учился на факультете радиофизики, электроники и медтехники. Впитывал знания более 8 лет. По специальности, как и большинство владимирцев, я работать не пошёл, да и не очень хотелось. В итоге решил стать сначала фотографом, потом блогером, а сейчас тружусь корреспондентом одного из интернет-изданий.
Часто с друзьями играем в интеллектуальные игры. Нередко получается попасть в призёры. Ежегодно пытаемся проявить себя и в чемпионате области по игре «Что? Где? Когда?».
О себе:
Считаю, что обладаю довольно-таки специфическим чувством юмора. Лёгок в общении, привередлив в еде, крайне негативно отношусь к курящим. Из минусов — мало свободного времени.
О девушках:
Люблю спортивных девчонок с чувством юмора. Желательно без фанатизма в религии и политике. Цвет волос и глаз не важен. В приоритете – роскошная улыбка.
Кирилл Исаев, реставратор
Об увлечениях:
Мне 32 года. Главное мое увлечение – подводная охота. Занимаюсь реставрацией темперной живописи. Этот вид искусства когда-то вытеснил восковую живопись. Сейчас он не столь популярен, но крайне увлекателен. «Temperare» означает дословно «смешивать пропорции».
О себе:
Вредных привычек не имею. Из многолюдных мест предпочитаю не душные клубы, а стадионы нашей необъятной Родины. Мои плюсы – энергичный и легкий на подъем. Из минусов: доверчивый.
О девушках:
Девушек предпочитаю веселых, любящих путешествия и активный отдых.
Никита Храмов, маркетолог
Об увлечениях:
Мне 23 года. Я работаю в маркетинговом агентстве. В свободное время люблю заниматься спортом. В основном это хоккей и футбол. Также сейчас сам ремонтирую квартиру, в которую скоро планирую заехать.
Из интеллектуальных развлечений предпочитаю книги и хорошие фильмы. Самые любимые – «Троя», «Властелин колец», «Я легенда», «Остров проклятых».
О себе:
Своим плюсом считаю свой знак зодиака – я Рак. Еще одно преимущество – отсутствие вредных привычек.
О девушках:
Девушки мне могут понравиться самые разные. Главное – найти общие интересы.
Автор: Юлия Митина
Фото: из личного архива героев материала
Обсуждение