Рок-н-ролл мертв? Черта с два!

Ему 63 года, но он бодр и крепок. Он по-прежнему может выдернуть тебя из мягкого кресла, он простой, как три аккорда, и бесконечный, как Ниагарский водопад. 12 апреля 1955 года на студии Decca в США был записан трек под названием «Rock Around the Clock». Поэтому вполне можно считать эту дату днем рождения рок-н-ролльной мании.

Споры о том, когда на самом деле родился рок-н-ролл, не утихают. Ряд источников утверждает, что запись «Rock Around the Clock» была завершена не 12, а 13 апреля. Но какая разница? Главное – после того, как эта запись увидела свет, в музыкальном мире все уже не могло оставаться по-прежнему.

Конечно, Билл Хейли – исполнитель песенки про круглосуточный рок-н-ролл – мало походил на музыкального бунтаря. Да и вообще, подобную музыку до него уже играли многие исполнители. Но именно то, что респектабельный и относительно немолодой джентльмен не просто играет, а явно фанатеет от исполняемой музыки, возможно, и сломало последние границы на пути рок-н-ролла в массы.

Играть это было просто. Билл Хейли, а еще больше Эдди Кокрэн, Бадди Холли и Чак Берри вдохновляли тысячи подростков браться за гитары и барабанные палочки. И даже уже достигнув популярности, недавние тинейджеры – музыканты 60-х – по-прежнему отдавали дань уважения тем, с кого все началось.

Собственно, не будь рок-н-ролла, кто знает, появились бы на свет «Битлз»? Известно, что при первой встрече Пола и Джона последнего подкупило то, как Маккартни сыграл на гитаре хит Эдди Кокрэна «Twenty Flight Rock». Пусть и чужая, но эта песня стала в какой-то степени визитной карточкой сэра Пола. Уже после распада ливерпульской четверки Маккартни записал ее на виниле «Снова в СССР» и продолжал играть на концертах. Кстати, на этом видео на гитаре ему подыгрывает никто иной, как Дэйвид Гилмор из «Pink Floyd».

Рок-н-ролл играли все, даже те, кому этот стиль вроде бы не должен быть близок. Металлисты, панки, арт-рокеры, гранжеры – у каждого лидера жанра найдется парочка кавер-версий в активе. Великие «Queen» не упускали возможности вспомнить о своих корнях на концертах, играя хиты то Литтл Ричарда, то Элвиса.

«Ну, это все равно уже дела давно минувшие», скажете вы. Может и так. Но порой даже пришедший на шоу «Голос» подросток возьмет и сыграет не хит сегодняшнего дня, а мелодию, которая была написано задолго до появления на свет его родителей. И, как и 60 с лишним лет назад, в зале опять произойдет чудо – удар молнии под названием «рок-н-ролл» поразит сразу всех. Взрослые и дети затанцуют в едином ритме, а откуда-то сверху, с рок-н-ролльных небес на это с улыбкой будут смотреть Элвис, Эдди, Билл, Бадди и Чак: «Отличная работа, старик!»

Автор: Андрей Чегодаев

Фото: fmuzic.ru