Козлы на стенах и «ДДТ» в колонках: знакомимся с гриль-баром «Грильмания»

Новое заведение Владимира – «Грильмания» – находится, как и большинство собратьев, в центре города, рядом с кафе «Метелица» на Девической улице.

Еще до того, как вы зайдете внутрь, вас, скорее всего, порадует внешний вид заведения. Сразу видишь большие окна, значит, света здесь будет много. Привлекательная вывеска, чистая дверь, почищенный порожек. Претензий никаких. Даже предвзятые снобы и владимирские эстетствующие кутилы будут довольны.

А вот парковки нет, как и у большинства расположенных на Большой Московской кафе и ресторанов. Поставить машину у обочины тоже нельзя – исторический центр и “злой гаишник”. Выручит, как всегда, паркинг у «Северных Торговых рядов». Только не забывайте, что он платный. Но давайте, наконец, зайдем!

Гардероба нет, но есть много вешалок. А еще есть большое зеркало. Так что девочкам будет, где сделать селфи.

Интерьер – не всем надоевший лофт, который хозяева заведений общепита часто пытаются выдать за модную фишку (конечно, ведь это почти не стоит никаких затрат). Напротив, здесь царит креатив и смешение стилей: элементы неоклассики, лофта (совсем без него нельзя!) и даже есть небольшой намек на роскошь. Мебель напоминает о стиле рококо. А стены украшены картинами, на которых изображены очень стильные… козлы. Выглядит это необычно, креативно и смело. Сразу понимаешь, что хозяева – люди с юмором. Туалет просторный, чистый, в одном стиле с рестораном.

Отдельно хочется уделить внимание музыкальному сопровождению. Здесь в колонках играют композиции таких групп, как «Lumen», «Мумий троль», «ДДТ», вперемешку с популярными радио-хитами. Не знаю, как вам, но мне такая смесь по душе. Если бы еще услышала «Руки Вверх», то приняла бы это место, как говорится, за дом родной.

Цены привлекательные. Мой бизнес-ланч из салата, гарнира, котлеты и капучино обошелся мне в 191 рубль. Это выгодно и вкусно. Меню большое, с уклоном в сторону блюд на гриле. При этом качество – очень высокое. Я думаю, это место как минимум заслуживает того, чтобы прийти и перекусить здесь.

Как принято в ресторанах, вместе со счетом вам приносят жевательную резинку. Персонал вежливый, обходительный, но в большинстве мест во Владимире это сегодня уже в порядке вещей.

Минусы:

– Wi-Fi нет;

– Парковки нет;

– Все столовые приборы находятся в специальных подставках на столах, а не выдаются в салфетках;

– Отсутствуют какие-либо условия для людей с ограниченными возможностями.

Плюсы:

– Есть детские стульчики;

– Розетки расположены почти рядом с каждым столом.

Лично я бы с удовольствием выбрала это заведение, как для личных встреч, так и для шумных посиделок с друзьями.

Автор: Юлия Митина

Фото автора