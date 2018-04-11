Три крутых сериала помогут понять подростков

Мы взрослые. Иногда до такой степени, что забываем, каково это – быть подростком, и перестаем понимать не только юношей и девушек на улице, но и собственных детей. Снова проникнуть в этот мир, полный противоречий и сомнений, помогают… сериалы. Вот три самых крутых, вышедших за последнее время.

“Конец этого гребанного мира”

“Конец этого гребанного мира” – стильный замес из комедии, подростковой драмы, детектива и роуд-муви. “Я Джеймс. Мне 17. И я уверен, что я психопат”. Так начинается этот невыносимый, абсурдный, безбашенный и… удивительно трогательный шедевр от NETFLIX. Просто история о том, что в мире всегда есть кто-то, кому ты нужен.

В центре – два подростка: Джеймс и Алиса. Джеймсу, как понятно с первых же секунд, 17. Его мать покончила с собой, когда мальчику не было и семи. Джеймс видел, как машина с самым близким ему человеком ушла под воду. С того самого момента он не чувствует ни боли, ни радости – совсем ничего. А его наивный отец даже не пытается понять молчаливого сына. Джеймс начинает убивать, сначала насекомых, потом птиц, доходит до котов. И вдруг понимает: он должен убить человека.

И тут, на счастье, Джеймс встречает Алису. Она новенькая, наглая и напористая. У девчонки проблемы с родителями: они в разводе, отца не видела много лет, а мать снова выскочила замуж за “идиота”. Алиса никому не нужна. Может быть, только папе, который в сотнях километров. Ей срочно нужен сообщник, с кем можно было бы рвануть в далекое путешествие навстречу счастью. Алиса цепляется за этого странного нелюдимого паренька. Теперь у них есть ПЛАН. Но план идет к чертям, как и весь этот гребанный подростковый мир катится в пропасть, разбиваясь об эту взрослую реальность.

Дальше без спойлеров не обойтись. Это точно лучше один раз увидеть. Тем более, что первый сезон уже в открытом доступе.

«13 причин почему»

Это один из самых сильных сериалов NETFLIX за последнее время: оригинальный сценарий, закрученный сюжет, практический идеальный каст (никаких раскрученных звезд, кстати), отличная операторская работа и режиссура. Трудно оторваться даже взрослому, впрочем, возникает ощущение, что это и есть аудитория «13 причин…».

Странноватый (по мнению сверстников и родителей) паренек Клей Дженсен потрясен. Девушка, в которую он был так сильно влюблен, перерезала себе вены. Мир словно уходит из-под ног. И вдруг Клей получает коробку с тринадцатью аудиокассетами. Он не без труда находит старый плеер и нажимает на кнопку. Клей слышит голос той самой Ханны Бейкер, которая одну за другой раскрывает 13 причин (реальных и надуманных), подтолкнувших ее к самоубийству.

Это одновременно очень нежная, печальная и страшная история о жестокости подросткового мира, где один случайный взгляд, необдуманное слово или просто не та одежда могут превратить жизнь в ад. И взрослые не помогут, потому что так заняты решением глобальных проблем, что перестают замечать детей.

И если вы все еще задаете себе вопрос, почему дети так жестоки и ранимы одновременно, просто посмотрите «13 причин почему». Учителям и родителям рекомендуется особенно. Первый сезон вышел полностью, второй на подходе.

«Стыд» или SKAM

«Стыд» (иногда даже без перевода – SKAM) – норвежский сериал, который «выстрелил» неожиданно даже для своих создателей и собрал армию поклонников не только у себя в стране, но и по всему миру. Возраст фанатов – официально 12+, потому что алкоголь, сигареты и намек на секс.

Это история пяти подруг, все они приходят учиться в старшую школу в Осло. Каждая по какой-то причине оказывается «вне общества»: Ева уводит парня у лучшей подруги, Нура – новенькая, только что вернулась из другой страны, Вильде растратила деньги, отложенные на выпускной, Сана – мусульманка, а Крис – просто забавная толстушка. История начинается, когда они, наконец, находят друг друга.

Вышло четыре сезона, в центре каждого – история одной из героинь. Любопытно, что создатели сериала пытались максимально приблизиться к реальности: у персонажей есть даже аккаунты в настоящих соцсетях, полностью соответствующие сюжетной линии.Благодаря им зрители могли наблюдать за жизнью персонажей онлайн. Это, возможно, и сделало SKAM культурным феноменом своего времени.

В целом «Стыд» – это о дружбе, первой любви, предательстве, проблемах, отношениях с одноклассниками и, конечно, с миром взрослых. По сути, о реальной жизни подростков по всему миру. Не случайно «Стыд» сейчас экранизируют во Франции, Германии и Италии. А сериал в США будет снимать сама Юлие Андем, создатель норвежского чуда. PS: ну, и норвежский рэп – это нечто.

Все эти сериалы – бесплатная психологическая консультация для тех, кто пытается понять своих детей-подростков. Они – такие же, как мы когда-то: безответственные, вспыльчивые, отчаявшиеся маленькие люди в поисках любви. После просмотра хочется обнять и сказать: “Ты мне нужен!”

Елена Пляскина

Фото: uaua.info