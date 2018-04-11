Клещ жары не ждет

Солнце еще не припекает, а опасаться клещей уже пора. Это насекомое начинает активную жизнь, едва сходит снег, и появляются свежие участки земли. По словам пресс-секретаря областного управления Роспотребнадзора Марины Колтуновой, в прошлом году в апреле одного жителя области уже укусили. Так что пора подумать о своей безопасности!

Не так страшен укус, как его последствия

Маленький и безобидный с виду клещ способен доставить множество проблем. Список переносимых им болезней выглядит устрашающе: это боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка. Каждая из этих напастей способна как минимум надолго выбить человека из привычного ритма жизни. Не хотите тратиться на лечение – позаботьтесь о профилактике!

Опасность приходит снизу!

«Клещ никогда не прыгает к нам с веток деревьев. Он ползет по ногам с земли. Самые «вкусные» для него места – шея, подмышечные впадины, голова».

Много путешествуете – сделайте прививку!

«Во Владимирской области обстановка по клещевому энцефалиту достаточно благополучная, поэтому, если вы не планируете выезжать за пределы региона, прививки можно не делать. А если вы планируете поездки – хотя бы даже в соседнее Иваново, где ситуация с энцефалитом серьезнее, тогда вам необходимо сделать прививку»

Список территорий РФ, опасных по клещевому энцефалиту, можно посмотреть на сайте ТУ Роспотребнадзора по Владимирской области.

Поедете на шашлыки? Правильно оденьтесь!

«Нужно одеваться так, чтобы не дать клещу подобраться к коже. То есть, надевать плотную светлую одежду. На ней проще разглядеть черного клеща. Заправлять штаны в носки, свитера или футболки в штаны и так далее. Чтобы у вас не было ни одного участка, куда бы мог пробраться клещ. Осматривать себя и особенно детей желательно каждые 20-30 минут. Тогда вы не пропустите клеща, и по приезду домой достаточно будет легкого осмотра. Одежду лучше выбирать не из мягкий тканей, за которые клещу будет удобно цепляться и ползти наверх, а из скользящих».

Если вас уже укусил клещ

«Обязательно обращайтесь в поликлинику по месту жительства и наблюдайте за своим саомчувствием. Любое недомогание может быть связано с укусом. Клеща сохраните и принесите в лабораторию управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Мы сделаем анализ, и через некоторое время сможем вам точно сказать, опасен для вас был этот укус или нет».

Автор: Юлия Митина