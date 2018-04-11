Игры в деньги: не спеши бежать в обменник

Колебания курсов рубля, доллара или евро для нас дело привычное. И все равно сограждане берут банки в осаду при любом мало-мальски серьезном курсовом скачке. Финальное решение за вами, но давайте разберемся, может ли обыватель действительно выиграть на покупке или продаже валюты?

Хочешь быть успешным – учи матчасть!

Никто не садится играть в карты или в шахматы, не зная правил. Тогда почему же мы считаем, что для успешных валютных операций надо просто иметь достаточно денег, чтобы совершить сделку? На самом деле, для того чтобы просто мало-мальски ориентироваться в том, что происходит с рублем, долларом и евро, надо отслеживать достаточно много параметров. Вот главные:

– Торговый баланс, то есть соотношение экспортных и импортных операций в стране, где вы живете. Если страна вывозит товаров больше, чем завозит, то ее валюта укрепляется. Если наоборот – то начинает падать.

– Уровень инфляции, доходов населения, безработицы – словом, все то, что называют макроэкономическими показателями. Эта информация не засекречена, ее публикуют официальные органы власти, найти ее в открытых источниках можно без проблем.

– Действия Центробанка. Главный валютный регулятор страны непосредственно влияет на курс национальной и иностранных валют. А значит – следим за ставками, валютными интервенциями и всеми остальными действиями ЦБ.

– Изменения курсов иностранных валют вообще. Тут все просто. Рубль может укрепляться, но если доллар дорожает в целом в мире, то он может начать дорожать и у нас, независимо от состояния отечественной экономики.

Я все понял, теперь я могу стать спекулянтом?

Самое неприятное, что знание всех этих вещей не гарантирует вам успех. На курсы валют оказывают огромное влияние политические события. Современный мир нестабилен, и запросто может случиться так, что еще вчера курсы валют радовали глаз, а сегодня лихорадит и биржи, и новостные ленты. Как правило, именно с этого и начинается ажиотажный спрос на покупку или продажу валюты.

Не бегайте за уходящим автобусом и уплывающим долларом

Таким образом, выиграть на изменениях курсов можно только тогда, когда вы заранее планируете свои действия. А наш человек бежит в обменный пункт, когда все уже случилось. И в большинстве случаев тратит деньги зря, а потом грустно вздыхает, глядя как вроде бы выгодно купленная валюта откатывается назад.

Значит ли это, что покупать или продавать валюту при ее скачках противопоказано? Конечно, нет. Например, если вам предстоит поездка на отдых, и вы хотите запастись наличными в евро, то лучше перестраховаться. Но здесь и цель валютной операции другая, простая и понятная. Разумно и разделить свои сбережения на разные валюты – так вы в любом случае минимизируете свои риски. А вот «играть в деньги» в погоне за призрачной прибылью не стоит – потратьте их на что-то менее нервное и более приятное. Семья, благотворительность, бизнес-стартап, да в конце концов просто купите себе что-то дорогое и нужное. Вариантов сделать себя счастливее, а мир лучше – масса!