Апрельский модный гороскоп от владимирского стилиста

Звезды знают ответы на все вопросы, в том числе и на самый насущный – что надеть? Представляем вашему вниманию индивидуальный гороскоп по моде на апрель от стилиста и fashion-блогера Алины Новосельцевой.

Апрель – это такой месяц, когда мы в полной мере начинаем чувствовать весну. Градусник радует, снег тает, а мы наконец-то достаем из шкафа яркие и легкие вещи. Я рекомендую каждому, независимо от знака зодиака, окунуться в буйство красок.

Овен

Апрель сулит Овнам продвижение по службе и карьерный рост. Отлично! Самое время пополнить гардероб костюмом – одним из трендов сезона. Забудьте про скучные темные тона. Обратите внимание на нежно-розовые или голубые модели. В сочетании с базовой белой блузой или сорочкой нежный оттенок костюма будет смотреться строго и по-деловому. Заберите волосы в низкий пучок, накрасьте губы матовой бежевой помадой, и образ для деловых встреч готов!

Телец

Как говорят звезды, Тельцы будут очень эмоциональны и чересчур разговорчивы в этом месяце. Есть опасность даже испортить отношения с близкими. Чтобы не лезть в чужие планы и чужую жизнь, обратите внимание на свою. Быть может, вы давно не покупали себе новое платье? Направьте свою энергию в поиск неординарной модели! Это может быть яркий принт, причудливая форма, или даже цвет, который раньше вы носить боялись.

Близнецы

Близнецам гороскоп напоминает, что на ошибках учатся. Все свои неудачи нужно воспринимать как полезный опыт и делать выводы. Ну, а ошибаться не так страшно, если на вас такие мега-крутые и модные аксессуары, как тюрбан и крупные серьги. В них вы смело можете сказать окружающих, что вы не ошиблись – так было задумано!

Рак

Звезды советуют Ракам держать ухо востро, а руку на пульсе. Уделите больше времени семье и своим друзьям! Учитесь находить компромиссы не только в личной жизни, но и во внешнем виде. Ищете новую сумку и в пятый раз пытаетесь найти черную? Прислушайтесь к зову сердца – наверное, стоит выбрать что-нибудь поярче.

Лев

Бесстрашных Львов звезды предостерегают – в апреле можно больно поранить сердце. Поэтому прежде чем признаваться избраннику в любви, узнайте его получше. А вот где острые углы точно обходить не нужно, так это при выборе новых солнцезащитных очков! Чем причудливее и угловатее форма, тем лучше!

Дева

Не имей сто рублей, а имей сто друзей – именно об этом напоминают звезды Девам. Месяц будет благоприятным для получения дельных советов от близких. Возможно, вам как раз не хватало конструктивного взгляда со стороны. И если вас агитируют купить необычный тренч, дерзайте!

Весы

Весам следует подумать о своем здоровье! Может, пора взять себя в руки и наконец-то записаться в спортзал? Кстати, ультрамодные брюки с лампасами настроят вас на нужный лад, и пригодятся не только для занятий спортом, но и для прогулок по городу.

Скорпион

Для Скорпионов месяц более чем удачный! Самое время реализовывать грандиозные планы. Звезды сулят отдых на море. Нужно быть во всеоружии! Яркие туники и плетеные сумки идеально подойдут к пляжному образу. А после поездки плавно перекочуют в летний гардероб.

Стрелец

Стрельцам в апреле гарантированы знаки внимания и ухаживания со стороны сильного пола. Но помните, очаровывать мужчину нужно во всеоружии! В этом вам поможет обувь с пластиковыми вставками. Прозрачный пластик говорит куда лучше прозрачного намека.

Козерог

Молчание – золото. Именно под таким лозунгом пройдет апрель для Козерогов. И правда, приберегите свое желание резать правду-матку до мая. А пока свое мнение по любому вопросу можно выразить в красноречивых надписях на футболках и толстовках.

Водолей

Апрель обещает Водолеям профессиональный рост, успешные сделки и заключение контрактов! Модный принт «горох» дополнит и завершит образ успешной женщины. А будет ли он украшать блузку или юбку – не так уж принципиально.

Рыбы

Рыбы в апреле с головой окунутся в творчество, будь то новые кулинарные рецепты или походы на уроки рисования. Не нужно себя ограничивать, когда душа требует красок и художественных форм! Подберите одежду под состояние души – необычную и интересную в своих сочетаниях.

Автор: Юлия Митина