«Тренер» Данилы Козловского: смотреть или нет?

Премьера режиссерского дебюта Данилы Козловского во Владимире состоится 19 апреля. Официальный ролик «Тренера» вызвал огромный резонанс. Козловский, начитавшись негативных комментариев на Youtube, заявил, что «в России сплошная ненависть и хамство» и уехал за границу. Редакция Prizyv.Ru внимательно посмотрела трейлер картины и нашла аргументы как за поход в кино, так и против.

Почему вы должны посмотреть «Тренера»?

Во-первых, потому, что это действительно хорошо снято. В спортивных фильмах визуальная часть так же важна, как, например, в фантастических картинах или боевиках. Пролеты камеры на стадионами, эпизоды матчей и тренировок, фанатские «заряды» – все радует глаз, выключать трехминутный трейлер не хочется. Ну и за фразу о том, что «футбол в России – это выжженная земля», и ее продолжение хочется сказать отдельное спасибо – это полноценный мем.

Второй аргумент в пользу «Тренера» может показаться странным. Но посмотреть фильм стоит еще и потому, что это – выдуманная история. За ней не тянется противоречивый исторический шлейф, который есть и у «Легенды №17» (Канада по итогу восьми встреч выиграла суперсерию у «Красной машины»), и у «Движения вверх» (в команде США были представители университетского баскетбола). В придуманном Козловским сюжете победа – это победа, а поражение – это поражение.

Кроме того, консультировал авторов фильма никто иной, как один из лучших российских тренеров, экс-наставник национальной сборной Леонид Слуцкий. Леонид Викторович плохого не посоветует!

Еще один аргумент в пользу похода в кинотеатр: в России фильмы о футболе вообще на вес золота. До сегодняшнего дня в нашем активе были снятый в 1936 году «Вратарь», невнятный «Околофутбола» и «Коробка», рассказывающая о дворовых футболистах. Маловато. Начнем смотреть кино про футбол, а там, глядишь, и на игру сборной по телевизору можно будет глядеть без слез.

И, наконец, так сложилось, что режиссерский дебют Данилы Козловского напрямую связан с Владимиром. Во-первых, в эпизодической роли в фильме сыграл футболист «Торпедо» Дмитрий Агапцев. Во-вторых, у самого Козловского во Владимире живет младший брат Иван. Так что звезда «Викинга» и «Легенды №17» нам почти земляк. Ну как своего не поддержать?

Почему вы не должны смотреть «Тренера»?

Во-первых, в России стали снимать слишком много спортивных фильмов. Уже упоминавшиеся «Легенда №17», «Коробка» и «Движение вверх», «Лед», «Поддубный», «Воин», а теперь еще и «Тренер». Они собирают кассу, кто-то лучше, кто-то хуже, но вехами в истории кино не становятся. Спортивные драмы – жанр, богатый на клише, в этом его беда. Различаются лишь виды спорта, но если ты видел один фильм, то можно считать, что видел все.

Во-вторых, даже с поправкой на жанр «Тренер» вторичен почти во всем. Постер – привет, вселенная Marvel! Поездка на машине и конфликт с полицией – здравствуй, «Mean Machine» с легендарным Винни Джонсом в главной роли. Отдельные сцены, сюжет в целом, диалоги – все это мы уже много раз видели. Стоит ли голосовать рублем за такое? Вопрос открытый.

В-третьих, даже если в спортивном кино картинка – главное, но совсем без актерской игры тоже нельзя. Звезда «Аритмии» Ирина Горбачева – актриса, конечно, очаровательная. Вот только ни одной яркой сцены с ней в трейлере нет. Герой Козловского говорит лозунгами: «Я пришел, чтобы побеждать!», «Папа, дальше я сам!». Девушка главгероя вообще никак себя не проявляет. Хорошо, если нас просто решили не кормить спойлерами. А если нет, и они весь фильм так себя ведут?

Но мы все-таки пойдем!

Решать вам, но мужская часть редакции Prizyv.Ru решила на фильм все-таки идти. Есть ощущение, что при всех противоречиях фильм Данилы Козловского будет все-таки ярче, чем реальные футбольные матчи нашей команды на ЧМ-2018. А главное, уж на большом экране-то наши точно победят!

Фото: кадры из фильма “Тренер”