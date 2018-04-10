Смотри по зеркалам! Как спасти жизнь мотоциклисту

Да, они ездят быстро и порой нагло. Да, автолюбитель никому ничего не должен. Но между принципами и сохранением чужой жизни лучше не выбирать. Мотосезон открылся, и известный владимирский мотопутешественник Александр Варданянц делится с автолюбителями советами, которые помогут избежать трагедий на дороге.

Не обижайтесь – посмотрите в зеркала!

«Понятно, что среди мотоциклистов очень много нахалов. Они едут, гудят, требуют пропустить. Конечно, автомобилисты не обязаны никому уступать. Но разумных мотовладельцев все-таки больше, чем нахальных. Поэтому помните, если вы лишний раз посмотрите в зеркала и дадите проехать мотоциклисту, вы не просто сделаете человеку приятно, но и, возможно, сохраните ему жизнь и здоровье».

Левый поворот – удваиваем бдительность!

«Очень часто мотоциклист идет рядом со сплошной. Он обходит поток левее левого. А поворот автомобиля налево – это 90% всех смертей мотоциклистов. То есть при этом маневре смотреть в зеркало надо еще внимательнее и чаще!»

Внимание, отбойники!

«С построением новых отбойников на дороге резко возросло количество травм мотоциклистов. Если раньше, любой мотоциклист мог спокойно уйти в кювет, то сейчас он уйдет в отбойник. А это страшнее в разы. Можно потерять и руки, и ноги. Поэтому когда проезжаете участок дороги с отбойниками, будьте внимательны. Для мотоциклистов это зона повышенной опасности».

Простите за шум!

«Я хочу лично принести извинения за тех мотоциклистов, которые ездят с «прямотоком» (глушителем с конструкцией, отличной от стандартной – прим. ред.). Они гремят по ночам, мешают людям спать, отдыхать и так далее. Мы сами с ними боремся. Но, к сожалению, пока в нашем городе нет мотобата (подразделение ГИБДД на мотоциклах – прим. ред.) – мы практически бессильны».

Если вы поможете мотоциклисту – вам обязательно скажут спасибо, моргнув аварийкой.

Автор: Юлия Митина