Радоница: вспоминаем о тех, кто ушел

Радоницу православные христиане отмечают во вторник второй недели после Пасхи. В этом году она приходится на 17 апреля. В этот день принято поминать усопших родственников. Но протоиерей Георгий Капусткин считает, что Радоница – не повод для скорби. Наоборот, верующим стоит порадоваться за тех, кто обрел вечную жизнь.

«В светлую седмицу – первую неделю после Пасхи – панихиды не проводятся, но на Радоницу церковный устав разрешает проводить их. Мы совершаем заупокойные богослужения, приходим на кладбище и тем самым делимся радостью о воскрешении Господа Иисуса Христа с усопшими. От слова «радость» и идет название – Радоница».

Что нужно делать в этот день православным христианам?

«Посещение церкви в этот день для христиан – обязательно. Закажите панихиду, помолитесь, а после этого поезжайте на кладбище, прочитайте молитву за своих умерших сродников, разделите с ними пасхальную радость».

Нужно ли что-то приносить на кладбище с собой?

«На кладбище, кроме своей молитвы и радости, приносить ничего не нужно. Ну а за его пределами надо вести себя так, как и подобает христианину – помогать ближним и неимущим. Помните, что в этот день мы творим добро и приносим милостыню как бы от имени умерших».

Традиции, которые живут в веках

Как и многие другие праздники, получившие «прописку» в церковном календаре, Радоница берет свое начало с языческих времен. У славянских племен Восточной Европы существовал день поминовения усопших, в который проводили обряды с богатыми обедами, песнями и весельем. Их называли тризнами. Все это делалось, чтобы задобрить души умерших. По мнению древних, усопшие могли не только помочь потомкам, но и навредить. Сегодня идеология праздника поменялась, а вот традиция сохранилась.

Автор: Юлия Митина