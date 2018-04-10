Радоница: вспоминаем о тех, кто ушел

Радоницу православные христиане отмечают во вторник второй недели после Пасхи. В этом году она приходится на 17 апреля. В этот день принято поминать усопших родственников. Но протоиерей Георгий Капусткин считает, что Радоница – не повод для скорби. Наоборот, верующим стоит порадоваться за тех, кто обрел вечную жизнь.
«В светлую седмицу – первую неделю после Пасхи – панихиды не проводятся, но на Радоницу церковный устав разрешает проводить их. Мы совершаем заупокойные богослужения, приходим на кладбище и тем самым делимся радостью о воскрешении Господа Иисуса Христа с усопшими. От слова «радость» и идет название – Радоница».
Что нужно делать в этот день православным христианам?
«Посещение церкви в этот день для христиан – обязательно. Закажите панихиду, помолитесь, а после этого поезжайте на кладбище, прочитайте молитву за своих умерших сродников, разделите с ними пасхальную радость».
Нужно ли что-то приносить на кладбище с собой?
«На кладбище, кроме своей молитвы и радости, приносить ничего не нужно. Ну а за его пределами надо вести себя так, как и подобает христианину – помогать ближним и неимущим. Помните, что в этот день мы творим добро и приносим милостыню как бы от имени умерших».
Традиции, которые живут в веках
Как и многие другие праздники, получившие «прописку» в церковном календаре, Радоница берет свое начало с языческих времен. У славянских племен Восточной Европы существовал день поминовения усопших, в который проводили обряды с богатыми обедами, песнями и весельем. Их называли тризнами. Все это делалось, чтобы задобрить души умерших. По мнению древних, усопшие могли не только помочь потомкам, но и навредить. Сегодня идеология праздника поменялась, а вот традиция сохранилась.
Автор: Юлия Митина
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