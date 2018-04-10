«Babooinumfest» накроет Владимир прогрессивным роком

Фестиваль прогрессивного рока из Санкт-Петербурга «Babooinumfest» проведут во Владимире. В день рождения Ильича, 22 апреля, основатели фестиваля – группа OT&DO попотчует владимирского зрителя своим ироничным и даже раздолбайским джаз-роком, особую теплоту которому придают различные «винтажные» клавишные инструменты. А компанию ей составят москвичи из «Tanatotantra», которые представят свою версию популярного ныне прогрессив-метала. Этот стиль вобрал в себя лучшее из двух миров: мира хэви и мира прог-рока.

«Babooinumfest» – питерский фестиваль, в центре внимания которого музыкальные направления прогрессивного рока и фьюжн. Он также открыт для других жанровых проявлений. Город Владимир впервые принял этот фестиваль год назад. И те, кто тогда не сумел его посетить, могут сделать это через две недели.

На одной сцене с командами Санкт-Петербурга и Москвы выступит коллектив из Владимира «Enine». В активе группы альбом-посвящение немым фильмам прошлого «The Great Silent», который был недавно выпущен издательством ArtBeat Music и уже снискал положительную прессу как в России, так и за рубежом. Концертная программа станет настоящим путешествием в причудливый и болезненный мир немецкого экспрессионизма.

То, что делают владимирские музыканты – за гранью обычного музыкального сопровождения «движущихся картинок». Это единый перформанс, в котором кино, музыка и сценическое действо, сплавляясь воедино, образуют нечто новое, захватывающее и увлекательное.

А специальными гостями вечера станут полюбившиеся меломанам владимирские глэм-рокеры из «Bosphorus Night!». Концерт состоится в баре «Другой» на Большой Московской, 14.

Андрей Бобылкин