Ты где, удод?

Перелётные птицы вернулись домой. Дом – это Владимирская область. Будем считать, что здесь их родина. Ведь именно здесь птицы затевают любовные игры, находят пару, выращивают птенцов… А что они делают на юге? Ну что можно делать за границей: усиленно питаются, отдыхают, порхают с ветки на ветку. Предаются гедонизму, да-с. Но что придаёт смысл их существованию, а? Еда? Жучки-паучки, овсяные злаки? Не смешите! Любовь. Продолжение рода. Выживание в трудных условиях. Это всё у нас. Всё в средней полосе России-матушки.

Уже прилетели грачи, зяблик, чибис, белая трясогузка. Владимирцы уже слышат крики чаек и пение скворцов. Следующие на очереди ласточки, черные стрижи, иволга и удод. Они прилетят в начале мая.

Владимирский фотоохотник Михаил Малышев на днях заснял, как болотный лунь рыщет в поисках добычи. Михаил фотографирует птиц с сентября прошлого года. За это время в объектив его камеры попали более 40 видов птиц.

Старший научный сотрудник отдела “Родная природа” ВСМЗ Денис Дуденков, наведавшийся в лес под Владимиром, смог увидеть удода. Красивая птица. И, по старинным поверьям, тщеславная. В бытующих на Руси легендах удод когда-то был царём птиц, но этого титула ему показалось мало. Захотел удод стать птичьим богом. Дальше понятно что. В том смысле, что – ничего. Только нарядные перья да хохолок. Бывает.

Матвей Кузьмин

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