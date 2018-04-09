Найден уникальный групповой снимок владимирской аристократии

Старая «картонка» оказалась уникальным групповым портретом владимимирской аристократии. Снимок сберегли в одной ковровской семье. Но лишь в качестве… основания для наклейки других фамильных фото, в качестве подложки. Раритетный кадр длительное время составлял изнанку сразу двух портретов. От подобного использования и от времени фотография изрядно пострадала.

Обнаружили её сотрудники Историко-краеведческого музея Ковровского района. Можно сказать – случайно. Как удалось установить после кропотливых исследований, на групповом снимке запечатлена группа председателей и гласных (депутатов) уездных земских управ Владимирской губернии. Фото, сделанное в 1897 году – более 120 лет назад, не подписано. Но по ряду признаков (возраста, наград, путем сличения с другими источниками) удалось идентифицировать личности сразу 9 человек, в том числе 8 уездных предводителей дворянства.

Практически все изображённые на снимке люди принадлежат к известным, даже «громким» фамилиям, оставившим немалый след в истории Владимирского края. Их вполне можно причислить к губернской аристократии. Портреты как минимум половины из запечатлённых на фото выявлены впервые.

Среди героев фото, к примеру, меленковский уездный предводитель и председатель Меленковской земской управы статский советник и кавалер Павел Толстой – представитель всемирно известного рода Толстых, потомков легендарного «цесарского» рыцаря Индриса, выехавшего на Русь в середине XIV столетия. К этому роду принадлежало сразу три знаменитых русских писателя – Лев Толстой и два Алексея Толстых.

Запечатлен там и многолетний ковровский предводитель и выдающийся земский деятель статский советник и кавалер Николай Муратов – лидер владимирской организации партии «Народной свободы» (кадетов) и основатель первой в истории Коврова газеты «Ковровские вести». Еще один исторический персонаж со старого фото – действительный статский советник Петр Александрович Неронов, известный вязниковский земский деятель, в молодости – старший чиновник особых поручений при владимирском губернаторе, замешанный в скандальную дуэль.

После изучения и реставрации старой фотографии она будет использована в качестве материала по истории владимирского дворянского самоуправления и земских учреждений, а также при работе над проектом «Портретная галерея владимирского дворянства».

Николай Фролов