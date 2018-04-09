«Голос. Дети»: игры по заданным правилам

Владимирский музыкант Захар Усенко (на снимке – второй слева) закончил выступление в шоу «Голос. Дети». Он дошел до этапа «Поединки». О том, как это было, о своих мыслях и планах мы услышали из первых уст.

– Результат поединков, в принципе, был предсказуем, так как песню дали из репертуара Гарика Сукачёва. Мы с Дашей Волосевич раньше никогда не выступали в этом жанре шансон, а Рутгер исполнял одну из его песен на «слепых» прослушиваниях.

– Как строилась работа с наставником?

– Пелагея строила свою работу, в основном, дистанционно: рассылался материал и задания к нему: как его нужно представить. Далее – отрабатывали, записывали, отсылали ей. После этого приходили новые указания, над чем работать, что исправлять. Ближе к съёмкам работали как взрослые артисты: многочасовые репетиции, постановка номеров, хореография, прогоны с оркестром.

– Вы совместно с Пелагеей выбирали песню?

– Песню выбирал наставник. Изначально Пелагея выбрала для нас песню из русского рока, назвав нас тройкой рокеров и пригласив к нам для гитарного сопровождения Володю Черноклинова – участника её же команды из «Голос. Дети-3». Но редакторы Первого канала эту песню перед съёмками не утвердили.

– Сложно было участвовать в этом этапе?

– В поединках участвовать сложно по той причине, что за время подготовки номера мы очень сдружились. Целыми днями были на репетициях, расходились только ночевать. И, конечно, после окончания этого этапа испытываешь какую-то внутреннюю пустоту.

– Ты наделся, что пройдешь дальше?

– Конечно, хотелось бы пройти дальше, но правила детского шоу «Голос» намного жёстче взрослого: из 15 участников команды остаются всего двое, а остальные выбывают из проекта. Всё, что мне сказала Пелагея после номера в тройках, слышала вся страна. Такие слова, мне кажется, мечтает услышать каждый начинающий музыкант.

– То есть удовлетворение от работы есть?

– Да. Я считаю, что я выступил достойно, но правила шоу «Голос. Дети» такие, как они есть. Благодаря участию в шоу «Голос. Дети» я приобрёл много новых друзей, поклонников и бесценный опыт. Пелагея – в душе рокер, но, к сожалению, далеко не всё в этом шоу зависит от выбора наставников. Она, как и её мама, Светлана Ханова, которая занималась с нами, – педагоги высокого уровня.

-Спасибо. Мы верим, что впереди у тебя много побед! Желаем удачи и будем следить за твоим творчеством!

Юлия Митина

Фото из архива Захара Усенко